Что опаснее: пересекать двойную сплошную или одинарную

Все водители знают, что сплошная линия осевой разметки запрещает выезд «на встречку» в этом месте. Но иногда потоки встречных направлений разделяет одна полоска, а иногда — две. Какой смысл в разных типах разметки, если они оба означают одно и то же? Таким вопросом не раз задавался чуть ли не каждый водитель. Некоторые из них при этом высказывают предположение, что за пересечение двойной и одинарной сплошной полосы установлены разные наказания.

А дело все в том, что раздел ПДД, посвященный дорожной разметке, большинство водителей и в автошколе то изучает мельком, а уж после ее окончания так и вообще почти забывает. В голове остаются лишь понятия «сплошная», «прерывистая» и «зебра». Для большинства дорожных ситуаций этого вполне хватает, однако освежить знания в данной области все-таки полезно: это может помочь избегнуть лишения «прав» или 5000 рублей штрафа, как минимум.

Рассказываем, в чем там сложность, с этими сплошными. Согласно ПДД, осевая дорожная разметка «1.1» (сплошная) применяется, если дорога содержит две полосы для движения — по одной в каждую сторону. А разметка «1.3» (двойная сплошная) используется, когда у трассы имеются четыре и более полос — не менее двух в каждом направлении.