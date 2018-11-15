Что опаснее: пересекать двойную сплошную или одинарную

balakovo24.ru
У большинства водителей вопрос: «В чем разница между осевой разметкой, выполненной из двойных или одинарных полос», вызывает, как правило, некоторый ступор. Портал «АвтоВзгляд» досконально разобрался в проблеме.
Максим Строкер

Все водители знают, что сплошная линия осевой разметки запрещает выезд «на встречку» в этом месте. Но иногда потоки встречных направлений разделяет одна полоска, а иногда — две. Какой смысл в разных типах разметки, если они оба означают одно и то же? Таким вопросом не раз задавался чуть ли не каждый водитель. Некоторые из них при этом высказывают предположение, что за пересечение двойной и одинарной сплошной полосы установлены разные наказания.

А дело все в том, что раздел ПДД, посвященный дорожной разметке, большинство водителей и в автошколе то изучает мельком, а уж после ее окончания так и вообще почти забывает. В голове остаются лишь понятия «сплошная», «прерывистая» и «зебра». Для большинства дорожных ситуаций этого вполне хватает, однако освежить знания в данной области все-таки полезно: это может помочь избегнуть лишения «прав» или 5000 рублей штрафа, как минимум.

Рассказываем, в чем там сложность, с этими сплошными. Согласно ПДД, осевая дорожная разметка «1.1» (сплошная) применяется, если дорога содержит две полосы для движения — по одной в каждую сторону. А разметка «1.3» (двойная сплошная) используется, когда у трассы имеются четыре и более полос — не менее двух в каждом направлении.

На первый взгляд, непонятно: зачем так усложнять — кто мешает и на четырехполосной дороге одинарную сплошную применять? Сколько краски сэкономить можно! На самом деле кое-что все-таки мешает. Дело в том, что выезд «на встречку», сопряженный с пересечением сплошной осевой, запрещен всегда. Но наказания за это в разных случаях несколько разные.

Так, если на двухполосной дороге перед вами возникла сломанная машина, произошла авария, упало дерево или возникло любое иное препятствие, вы, в принципе, можете объехать его по встречной полосе, через одинарную сплошную. Такое нарушение карается по части 3 статьи 12.15 КоАП только штрафом в 1000—1500 рублей.

Но если вы тот же самый маневр произведете уже на четырехполосной трассе, то есть пересечете, пусть даже для объезда аварии, двойную сплошную — тут уже действует часть 4 той же статьи 12.15 КоАП и наказание составляет либо 5000, либо лишение «прав» на 4—6 месяцев.

Почему такая серьезная разница в наказаниях за практически одни и то же действие? А потому что в ПДД есть пункт 9.2, который категорически, в любых условиях запрещает выезжать для обгона или объезда на встречную полосу на дорогах, имеющих четыре и более полосы движения. То есть там, где осевая линия — двойная сплошная.

Резюмируя, скажем так: «за одинарную сплошную» можно отделаться всего лишь 1000-рублевым штрафом, а «за двойную сплошную» легко получить лишение «прав».

автоправо, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
15 ноября 2018
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