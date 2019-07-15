Как въехавший в зад впереди идущего авто может доказать свою невиновность в ДТП

Считается, что когда одна машина «догнала» другую, ударив в ее багажник, однозначно виноват водитель заднего транспортного средства. На самом же деле существуют как минимум три типа аварийной ситуации, когда «задний» абсолютно не виновен.
Максим Строкер

В ПДД имеется положение, которое, на первый взгляд, однозначно делает виноватым любого, кто въехал в филейную часть впереди идущей машины. Это пункт 9.10, гласящий, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Но если изучить практику разборов реальных ДТП, выяснится, что далеко не всегда действует правило «задний — виноватый».

Первый из подобных вариантов аварий частенько случается в районе перекрестков, съездов на прилегающую территорию, пешеходных переходов и тому подобных локаций. Ситуация стандартная. Первая машина достаточно интенсивно замедляется и тормозит, уступая дорогу пешеходу на «зебре», готовясь съехать с дороги или по еще какой аналогичной причине.

Следующая за ней вторая машина, чтобы избежать столкновения, тормозит очень резко и удачно останавливается перед самым задним бампером первой, избежав его касания. И в этот момент уже третье авто «догоняет» успешно затормозивших коллег и «втыкается» в корму «номера второго», проталкивая его вперед — прямиком в багажник первого транспортного средства. В такой ситуации «номер два» виноватым в ударе по «номеру один» быть никак не может.

Следующая ситуация, когда «догнавший» не виноват, случается при неосмотрительном перестроении машины, идущей с небольшой скоростью, в соседнюю полосу, где движется более быстрый транспорт.

Если вы держите скорость около 100 км/ч и прямо перед вами внезапно (это существенное обстоятельство!) в вашу полосу стартует с обочины до последнего момента стоявшая там машина, аварии избежать крайне сложно. Но виноваты будете не вы, а такой «обочечник», фактически подставивший свой задний бампер под удар.

Правда, доказывать свою невиновность вам, скорее всего, придется с помощью записи с вашего видеорегистратора или показаний свидетелей, если такие найдутся. Ведь истинный виновник аварии, выгораживая себя, всегда может заявить, что он не отъехал от обочины, а мирно «тошнил» в крайней право полосе, когда в него врезались вы…

Ну и третий вариант невиновности «заднего» в столкновении — когда его пытался «учить» резкими неоправданными торможениями перед самым бампером другой автомобилист. В случае аварии тут как воздух будет необходима запись с видеорегистратора, чтобы доказать вину лихача. Ведь это он, нарушив пункт 2.7 ПДД, запрещающий опасное вождение, спровоцировал аварию, а не машина, въехавшая в зад.

ПДД, КоАП, авария, ДТП
15 июля 2019
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