Как въехавший в зад впереди идущего авто может доказать свою невиновность в ДТП

В ПДД имеется положение, которое, на первый взгляд, однозначно делает виноватым любого, кто въехал в филейную часть впереди идущей машины. Это пункт 9.10, гласящий, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Но если изучить практику разборов реальных ДТП, выяснится, что далеко не всегда действует правило «задний — виноватый».

Первый из подобных вариантов аварий частенько случается в районе перекрестков, съездов на прилегающую территорию, пешеходных переходов и тому подобных локаций. Ситуация стандартная. Первая машина достаточно интенсивно замедляется и тормозит, уступая дорогу пешеходу на «зебре», готовясь съехать с дороги или по еще какой аналогичной причине.

Следующая за ней вторая машина, чтобы избежать столкновения, тормозит очень резко и удачно останавливается перед самым задним бампером первой, избежав его касания. И в этот момент уже третье авто «догоняет» успешно затормозивших коллег и «втыкается» в корму «номера второго», проталкивая его вперед — прямиком в багажник первого транспортного средства. В такой ситуации «номер два» виноватым в ударе по «номеру один» быть никак не может.