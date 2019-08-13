Что говорить сотруднику ГИБДД, если поймали за «встречку»

Если тебя «прессует за встречку» сотрудник придорожной полиции, это еще не значит, что однозначно грозит лишение права управления транспортным средством. Важно, что именно сказать инспектору ГИБДД при составлении протокола.
Максим Строкер

Картина маслом: водителя останавливает патруль ГИБДД и сообщает, что он выехал на полосу встречного движения, и по этому поводу сейчас будет составлен соответствующий протокол.

Как известно, этот документ потом отправляется в путь «по инстанциям», где на финише маячит постановление либо о штрафе в 5000 рублей, либо лишение водителя «прав» на срок от 4 до 6 месяцев. Когда заходит разговор о лишенческом протоколе, не стоит требовать от сотрудников предъявить видеозаписи нарушения.

Во-первых, наше законодательство устроено так, что если гаишник увидел своими глазами выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и зафиксировал сие деяние в протоколе, то это столь же объективное свидетельство произошедшего, что и видеоролик.

Во-вторых, если у полиции и есть видео нарушения, они не обязаны его предъявлять водителю. В группе разбора ГИБДД, на суде — да, должны. А вот гражданину при оформлении — по желанию, и отнюдь не шоферскому.

Таким образом, требование видеозаписи равнозначно громкому заявлению, что ты в юридических тонкостях «плаваешь» и являешься легкой «добычей» для гаишника.

Поэтому стоит не требовать запись у полиции, а самому сообщить, что у вас в салоне машины работает видеорегистратор, который может служить доказательством вашей невиновности.

Да, предъявить запись с гаджета будет совсем не лишним в группе разбора ГИБДД или судье — в зависимости от того, куда отправится протокол о вашем якобы выезде на «встречку».

На этой стадии полицейские, пытающиеся вас «развести» в нарушении ПДД, обычно «сдуваются» и желают «счастливого пути».

Если же водителя действительно застукали на встречной полосе, у него на то может оказаться уважительная причина. Например, осевая разметка в месте выезда стерлась или занесена снегом (зимой) и человек ее прост не заметил. Или, скажем, вашу машину вынесло на «встречку» при экстренном торможении из-за внезапной остановки впереди идущего авто. То есть, когда пересечение осевой произошло без умысла с вашей стороны. За это наказывать нельзя.

Можно также упирать на то, что инспектор ошибся — вы всего лишь наехали колесом на линию разметки, а не пересекали ее. Либо выезд на полосу встречного движения был вызван необходимостью объехать препятствие, возникшее на дороге. Например, лежащего на проезжей части человека. Который только что встал и ушел. А еще, быть может, в салоне авто находится пассажир, срочно нуждающийся в госпитализации, и только от вас зависит его жизнь и здоровье.

Правда, чтобы все эти аргументы гарантированно сработали, лучше иметь подтверждающую ваши слова видеозапись с автомобильного регистратора. При ее отсутствии к вышеприведенной аргументации вряд ли кто-то прислушается в суде или группе административной практики ГИБДД.

штрафы, суд, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
13 августа 2019
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