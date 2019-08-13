Что говорить сотруднику ГИБДД, если поймали за «встречку»

Картина маслом: водителя останавливает патруль ГИБДД и сообщает, что он выехал на полосу встречного движения, и по этому поводу сейчас будет составлен соответствующий протокол.

Как известно, этот документ потом отправляется в путь «по инстанциям», где на финише маячит постановление либо о штрафе в 5000 рублей, либо лишение водителя «прав» на срок от 4 до 6 месяцев. Когда заходит разговор о лишенческом протоколе, не стоит требовать от сотрудников предъявить видеозаписи нарушения.

Во-первых, наше законодательство устроено так, что если гаишник увидел своими глазами выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и зафиксировал сие деяние в протоколе, то это столь же объективное свидетельство произошедшего, что и видеоролик.

Во-вторых, если у полиции и есть видео нарушения, они не обязаны его предъявлять водителю. В группе разбора ГИБДД, на суде — да, должны. А вот гражданину при оформлении — по желанию, и отнюдь не шоферскому.

Таким образом, требование видеозаписи равнозначно громкому заявлению, что ты в юридических тонкостях «плаваешь» и являешься легкой «добычей» для гаишника.

Поэтому стоит не требовать запись у полиции, а самому сообщить, что у вас в салоне машины работает видеорегистратор, который может служить доказательством вашей невиновности.