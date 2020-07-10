В России предложили изменить размер некоторых автомобильных штрафов

По мнению «фронтовиков», в статью 12.12. КоАП РФ следует внести изменения: назначить отдельный штраф за прямой проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестке и отдельный — за правый поворот на красный. При этом наказание в первом случае предложено ужесточить, подняв с 1000 рублей до 5000, сохранив имеющийся штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев за повторное нарушение.

Во втором случае, когда водитель, к примеру, не увидел моргание правой стрелки перед выключением, начав поворот на зеленый, а завершив на красный, ребята из ОНФ предложили оставить 1000 рублей за первое нарушение. Причем при рецидиве снизить до той же тысячи (500 ₽ с учетом скидки за быструю оплату), убрав часть с лишением прав.