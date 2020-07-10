В России предложили изменить размер некоторых автомобильных штрафов

По мнению «фронтовиков», в статью 12.12. КоАП РФ следует внести изменения: назначить отдельный штраф за прямой проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестке и отдельный — за правый поворот на красный. При этом наказание в первом случае предложено ужесточить, подняв с 1000 рублей до 5000, сохранив имеющийся штраф в 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев за повторное нарушение.
Во втором случае, когда водитель, к примеру, не увидел моргание правой стрелки перед выключением, начав поворот на зеленый, а завершив на красный, ребята из ОНФ предложили оставить 1000 рублей за первое нарушение. Причем при рецидиве снизить до той же тысячи (500 ₽ с учетом скидки за быструю оплату), убрав часть с лишением прав.
«Отдельно хочется заметить, что эксперты предложили внести в КоАП важное условие. Во всех случаях фиксации нарушения светофор должен находиться в исправном виде и работать по ГОСТу», — уточнил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Кроме того, 5000 рублей эксперты ОНФ рекомендовали взимать «за установку заведомо подложных номеров». Сегодня такой обман «оценивается» в 2000, а за грязные номера в непогоду ограничиться предупреждением.
В конце июня 2020 года Общероссийский народный фронт выступил с другими поправками в КоАП. В частности, как сообщал портал «АвтоВзгляд», было предложено эвакуировать авто, если на него не оформлен полис ОСАГО, а также ужесточить наказание за превышение скорости. Подробнее с инициативой можно ознакомиться — здесь.