Когда сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя за несоблюдение дистанции

Как показывает практика, штрафы за несоблюдение дистанции выписываются разве что после ДТП, когда один автомобиль «догоняет» другой. Но это все по той же причине отсутствия четких требований не совсем правомерно. А если у водителя второй — то есть въехавшей — машины имеется видеорегистратор или свидетели, подтверждающие, что авария произошла из-за резкого перестроения первого, то ни о каком наказании по ст.12.15 и вовсе не может идти речи.

Впрочем, даже несмотря на невысокий риск «попадания» на 1500 рублей, за дистанцией следить все же нужно, ведь это вопрос безопасности. Так на какой же метраж ориентироваться, если ПДД разъяснений не дает? При движении по сухому покрытию достаточно разделить скорость надвое (едете 60 км/ч, держитесь на расстоянии не менее 30 м). В дождливую погоду — на 1,5 (при тех же 60 км/ч это уже 40 м), зимой — ничего не делим: метры должны быть равны км/ч.

Другой способ, более предпочтительный для тех, у кого барахлит глазомер — отсчитывать секунды. Выберите ориентир на дороге, запустите в голове секундомер, когда впереди идущий автомобиль его проедет. В сухую погоду вы должны оказаться в том же месте не ранее, чем через 2 секунды, в дождливую — через 3 секунды, а зимой — через 6. Вот такая математика.