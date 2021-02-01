Когда сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителя за несоблюдение дистанции

Комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, эксплуатирующиеся на российских дорогах, пока не умеют отслеживать соблюдение водителями безопасной дистанции. Но, вероятно, в обозримом будущем научатся. По крайней мере, в Европе такие камеры уже появились. Первый комплекс, который пока работает в тестовом режиме, не выписывая нарушителям штрафы, установили в конце прошлого года на одном из шоссе в Великобритании.
Но вернемся в Необъятную. Россияне по «дистанционной» статье «письма счастья» пока не получают, следовательно выписать штраф может только сотрудник ГИБДД, и то — не всегда. К примеру, наказать рублем за опасную «близость» нельзя, если один автомобиль обездвижен (скажем, на парковке). Да и с машинами на проезжей части тоже не все так однозначно.
В теории сотрудники ГИБДД могли бы штрафовать за несоблюдение дистанции каждого второго автомобилиста, выловленного из плотного потока. Но проблема в том, что ПДД не устанавливают конкретных расстояний. «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», — говорится в п. 9.10.
Его дополняет п. 10.1 свода дорожных законов: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения…».
Так что же такое безопасная дистанция? Учитывая разный уровень подготовки шоферов, погодные условия, состояние автомобиля и его шин, в каждом конкретном случае она различается. А нет четких требований — не может быть и железных доказательств нарушения, кроме гаишного и крайне субъективного «он ехал слишком близко». Потому такие штрафы несложно оспорить в суде, объясняют юристы.
Как показывает практика, штрафы за несоблюдение дистанции выписываются разве что после ДТП, когда один автомобиль «догоняет» другой. Но это все по той же причине отсутствия четких требований не совсем правомерно. А если у водителя второй — то есть въехавшей — машины имеется видеорегистратор или свидетели, подтверждающие, что авария произошла из-за резкого перестроения первого, то ни о каком наказании по ст.12.15 и вовсе не может идти речи.
Впрочем, даже несмотря на невысокий риск «попадания» на 1500 рублей, за дистанцией следить все же нужно, ведь это вопрос безопасности. Так на какой же метраж ориентироваться, если ПДД разъяснений не дает? При движении по сухому покрытию достаточно разделить скорость надвое (едете 60 км/ч, держитесь на расстоянии не менее 30 м). В дождливую погоду — на 1,5 (при тех же 60 км/ч это уже 40 м), зимой — ничего не делим: метры должны быть равны км/ч.
Другой способ, более предпочтительный для тех, у кого барахлит глазомер — отсчитывать секунды. Выберите ориентир на дороге, запустите в голове секундомер, когда впереди идущий автомобиль его проедет. В сухую погоду вы должны оказаться в том же месте не ранее, чем через 2 секунды, в дождливую — через 3 секунды, а зимой — через 6. Вот такая математика.