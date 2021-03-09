Какие запреты ПДД не распространяются на большие тяжелые внедорожники

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним, что именно говорится в последнем абзаце пункта 9.4. ПДД: «… На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т — только для поворота налево или разворота…».

На первый взгляд, все логично. Компактные, маневренные и более шустрые легковушки могут выезжает на свободную крайнюю левую полосу, если «тащиться» в правых терпения у водителя уже не хватает, а грузовички — нет. Но ведь на российских дорогах встречается немало пассажирских машин, у которых максимальная разрешенная масса превышает пресловутые 2,5 т.

Пожалуйста: Infiniti QX80 (3,4 т), Chevrolet Tahoe (3,3 т), Audi Q7 (3 т), Kia Mohave (2,9 т). И это лишь несколько примеров из длинного списка. Так почему же на эти автомобили распространяется более мягкий запрет п. 9.4.?