Какие запреты ПДД не распространяются на большие тяжелые внедорожники

Для тех, кто не знал, да еще и забыл, напомним, что именно говорится в последнем абзаце пункта 9.4. ПДД: «… На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т — только для поворота налево или разворота…».
На первый взгляд, все логично. Компактные, маневренные и более шустрые легковушки могут выезжает на свободную крайнюю левую полосу, если «тащиться» в правых терпения у водителя уже не хватает, а грузовички — нет. Но ведь на российских дорогах встречается немало пассажирских машин, у которых максимальная разрешенная масса превышает пресловутые 2,5 т.
Пожалуйста: Infiniti QX80 (3,4 т), Chevrolet Tahoe (3,3 т), Audi Q7 (3 т), Kia Mohave (2,9 т). И это лишь несколько примеров из длинного списка. Так почему же на эти автомобили распространяется более мягкий запрет п. 9.4.?
«Да потому что эти машины являются по сути своей легковыми, а в Правиле, запрещающем выезд на крайнюю левую полосу при загруженных правых, говорится о грузовых,» — скажете вы и будете, разумеется, правы. Но вопрос то в другом: если авторы закона ставят во главу угла максимальную разрешенную массу (а это так, учитывая порог в 2,5 т), то почему бы им не убрать из формулировки тип ТС? Или не сдвинуть границу? В чем смысл нормы вообще?
Чтобы разобраться в вопросе, портал «АвтоВзгляд» обратился непосредственно в ГИБДД. И как нам объяснили в ведомстве, пункт 9.4. был включен в Правила дорожного движения в тот период времени, когда между легковыми и грузовыми автомобилями существовали значительные различия не только по габаритам и динамическим характеристикам, но и по массе. Иначе говоря, тогда, когда трава была зеленее, а пассажирские машины — легче.
— Вместе с тем указанная норма Правил не утратила свой актуальности и в настоящее время, поскольку современные легковые автомобили, чья разрешенная максимальная масса превышает 2,5 т, не составляют существенной доли автопарка РФ ни в процентном, ни в количественном отношении, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в ГИБДД.
Похоже, кто-то давно не заглядывал в статистику продаж — или тех же регистраций — легковых автомобилей. Сегодня на сегмент кроссоверов и внедорожников приходится почти половина всех реализованных машин. Понятно, что большинство из них — компактные SUV, чья максимальная разрешенная масса не достигает даже 2,2 т, но ведь и полноразмерных моделей предостаточно. Это все-таки не пикапы и родстеры с суммарной долей рынка менее чем в 1%.
Подумайте, как часто вы встречаете на дорогах Toyota Land Cruiser Prado (2,8 т) или Land Cruiser 200 (3,3 т), Mitsubishi Pajero (2,8 т), Jeep Cherokee (2,9 т), Cadillac Escalade (3,3 т), Lexus LX (3,3 т), Range Rover (3 т) и прочих представителей сего сегмента? Их в российском автопарке явно больше, чем предполагают власти, однако пункт 9.4. по-прежнему остается неизменным…
Напомним также, что нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части — в том числе выезд в крайний левый ряд при свободных правых на многополосной дороге — карается немаленьким штрафом в размере 1500 рублей, о чем говорится в ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ. Часто ли его выписывают? Нет. Ведь камеры автоматической фотофиксации такие «шалости» пока не видят, а гаишники, как правило, просто не обращают на них внимания.