Названы самые «аварийные» часы для пешеходов

По данным оператора подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Груп», в целом по стране наезды на пешеходов чаще всего происходят с 18:00 до 22:00. Именно в это время случается 26% всех смертельных аварий в принципе и 41% происшествий с летальным исходом для прохожих. А в Московской области — с 17:00 до 20:00: 21% всех страшных ДТП и 29% с погибшими пешеходами соответственно.

Также сообщается, что количество аварий с несовершеннолетними участниками дорожного движения традиционно возрастает в весенне-летний период — на 9%. Тем не менее, по итогам минувших 12 месяцев число таких ДТП в Подмосковье удалось снизить: погибших детей стало на 22% меньше, раненых — на 10%.

По мнению авторов исследования, такому результату способствовали установка осветительных приборов на многих пешеходных переходах, снижение максимальной разрешенной скорости до 70 км/ч перед особо опасными «зебрами», а также перемещение к ним комплексов фотовидеофиксации. Кроме того, в регионе не прекращается социальная работа с пешеходами — особенно с несовершеннолетними.