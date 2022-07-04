ГИБДД хочет наказывать водителей за употребление десятков разрешенных сейчас лекарств

– Мы сейчас Минздраву говорим, что первое, что надо, — это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять машиной, — заявил генерал-майор Быков. Кроме того, Быков считает, что вслед за созданием реестра лекарственных препаратов следует «выходить на проблему запрета».
— Врачи же как пишут: «Не рекомендовано». Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время «не рекомендуем» — нет четкого запрета, — посетовал он. При этом полицейский чиновник даже не намекнул, по каким критерием «врачи в погонах» будут заносить то или иное снадобье в свой реестр.
Сейчас, напомним, водителю запрещено управлять т/с под воздействием алкоголя и наркотиков. За это предусмотрены достаточно жесткие наказания: лишение «прав» на длительный срок, многотысячные штрафы и даже уголовное преследование в случае рецидива. Если все пойдет как задумали в ГИБДД, то лишиться «прав» можно будет за использование множества лекарств, которые мы сейчас совершенно спокойно принимаем во время управления машиной.
Перечислим только некоторые из них. Это, например, средства от диареи — имодиум, диасорб, диарол. Известно, что помимо прекращения поноса, у некоторых людей они вызывают затормаживание нервной деятельности, снижающее скорость реакции. Средства от проблем с желудочно-кишечным трактом гастрил, пирен, гастрозем могут способствовать расширению зрачков, что делает изображение не резким. Препараты от укачивания в машине (драмина, коккулин, авиа-море) могут вызывать сонливость.
Безобидный кофеин тоже могут запретить, поскольку с ним связывают чрезмерное возбуждение, нарушения равновесия и координации. Не менее безобидный тавегил, который издавна прописывали аллергикам, тоже, оказывается, плохо влияет на водителя. А когда заболит голова, нельзя будет выпить таблетку аспирина или анальгина. Ведь они (теоретически) затормаживают нервную систему водителя. Про средства от простуды типа колдрекса, терафлю и прочие нурофены тоже можно будет позабыть — под страхом лишения «прав». Этот список можно продолжать еще долго.
Тем более, что мы не упомянули еще массу средств из групп нейролептиков, антидепрессантов, бета-блокаторов, снотворных, гипотензивных и прочих типов препаратов, которые имеют все шансы попасть в перечень. В случае фактического приравнивания медпрепаратов к алкоголю и наркотикам, при обнаружении в крови водителя даже незначительных следов таких веществ через несколько дней после их приема, автомобилиста также будут лишать водительского удостоверения. В связи с чем гипертоники, например, будут вынуждены ездить с повышенным кровяным давлением, приближая инсульт — ведь за употребление гипотензивных средств можно будет остаться без «прав».
А если на трассе прихватит расстройство желудка, тебе придется либо заночевать в придорожных кустах со спущенными штанами, либо загадить всю машину, но доехать до дома без употребления противодиарейной таблетки. Разумеется, люди будут вынужденны рисковать, применяя привычные лекарства, которые станут запретными. А сотрудники ГИБДД начнут их за это ловить и отправлять на лишение в/у, либо вымогать чудовищные взятки. Отличную идею озвучил генерал Быков. Очень богатую (во всех смыслах!) идею. Коллеги будут довольны.