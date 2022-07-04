ГИБДД хочет наказывать водителей за употребление десятков разрешенных сейчас лекарств

– Мы сейчас Минздраву говорим, что первое, что надо, — это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять машиной, — заявил генерал-майор Быков. Кроме того, Быков считает, что вслед за созданием реестра лекарственных препаратов следует «выходить на проблему запрета».

— Врачи же как пишут: «Не рекомендовано». Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время «не рекомендуем» — нет четкого запрета, — посетовал он. При этом полицейский чиновник даже не намекнул, по каким критерием «врачи в погонах» будут заносить то или иное снадобье в свой реестр.

Сейчас, напомним, водителю запрещено управлять т/с под воздействием алкоголя и наркотиков. За это предусмотрены достаточно жесткие наказания: лишение «прав» на длительный срок, многотысячные штрафы и даже уголовное преследование в случае рецидива. Если все пойдет как задумали в ГИБДД, то лишиться «прав» можно будет за использование множества лекарств, которые мы сейчас совершенно спокойно принимаем во время управления машиной.