Тест-драйв с угоном: известную блогершу судят за кражу крутой иномарки из автосалона

Громкий судебный процесс начался на прошлой неделе в Москве. Обвинения предъявлены довольно известной блогерше Татьяне Бельковой. Пикантность ситуации в том, что даму подозревают в краже автомобиля, выданного автопроизводителем для тест-драйва.
Как она докатилась до жизни такой, авторы канала «Триболта» выяснили во время первого судебного заседания, пообщавшись с непосредственными участниками этой истории…
Таня Белькова — улыбчивая, голубоглазая, у нее трое детей, рак и тортики. Ей нелегко, но она несет людям радость, свет, оптимизм и выпечку. Таня хочет замуж, у нее 55 000 подписчиков в соцсетях и она консультант по красоте. Помочь Тане несложно.
Можно, например, забрать после восьмой химеотерапии из онкологического центра и доставить домой. А можно открыть дверь в интересную профессию и тем самым выполнить функцию социального лифта, не подозревая, что это станет новой версией пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».
В пьесе цветочницу зовут Элиза Дулиттл, а в жизни она кулинар и носит имя Таня Белькова. Но в пьесе профессор Генри Хиггинс изначально знал, что грязнуля с «наивным тщеславием и видом важной дамы» годится лишь для эксперимента. Таня Белькова получила более щедрое предложение: не выглядеть, как «герцогиня на приеме в посольстве», а стать журналистом, войти в недосягаемый круг главных редакторов, издателей, владельцев медийного бизнеса, телеведущих… и среди них найти подходящего кандидата в мужья.
Процесс превращения в журналиста и сам по себе увлекательный и многообещающий, а финальная задача — красивое замужество — и подавно стоят того, чтобы попробовать. Таня Белькова согласилась и начала освоение новой профессии, которая позволит перейти с тортиков на гонорары, выйти замуж и начать новую жизнь.
Больше всего Тане Бельковой в журналистике понравились презентации, приемы и закрытые пресс-показы, поскольку на них много бесплатной выпивки. Еще Тане понравились тест-драйвы.
Она по-детски радовалась, что ей просто так выдают очень дорогой автомобиль, чтобы она каталась, а потом в камеру рассказала неважно что. Поднимаясь в цене тестируемых автомобилей, Таня все время переспрашивала: а если угнать?
В апреле 2017 года Таня Белькова, по версии следствия, совершила действие, которое УК РФ формулирует в ст. 158, ч. 4, п. б.: кража, совершенная, в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Она, как считают правоохранители, украла тестовый Nissan Murano и продала его специальным людям.
Эксперимент над Элизой Дулиттл продолжался полгода и был признан удачным. Цветочница «в совершенстве владела собой и держалась с полной непринужденностью». Превращение Тани Бельковой в журналиста продолжалось полтора года. И еще два года работало следствие. Эксперимент можно признать неудачным.
6 июня 2019 года состоялось первое судебное заседание по уголовному делу 01—0324/2019. Обвиняемая Таня Белькова нервничала. Она умеет скрывать эмоции и не показывать переживаний. Тут не справилась. Но знала, что в первый же день не посадят. Поэтому пришла в суд в максимальном блеске, чтоб все увидели лето в ее глазах, воздушное платьице и безоговорочную невозможность кражи. Кто угодно, но точно не она.
Ее состояние на грани истерики и особенности макияжа увидели лишь участники процесса. Поэтому по окончании первого заседания Таня выложила правильную точку зрения в соцсетях, чтобы люди не сомневались ни в безусловной красоте, ни в упоительном настроении. А вот невиновность заявить не получилось.
Подписчики соцсетей уверенности в непричастности Тани Бельковой к краже имущества на сумму свыше двух миллионов рублей так и не получили. Следующее заседание в среду — 26 июня 2019.