Тест-драйв с угоном: известную блогершу судят за кражу крутой иномарки из автосалона

Как она докатилась до жизни такой, авторы канала «Триболта» выяснили во время первого судебного заседания, пообщавшись с непосредственными участниками этой истории…

Таня Белькова — улыбчивая, голубоглазая, у нее трое детей, рак и тортики. Ей нелегко, но она несет людям радость, свет, оптимизм и выпечку. Таня хочет замуж, у нее 55 000 подписчиков в соцсетях и она консультант по красоте. Помочь Тане несложно.

Можно, например, забрать после восьмой химеотерапии из онкологического центра и доставить домой. А можно открыть дверь в интересную профессию и тем самым выполнить функцию социального лифта, не подозревая, что это станет новой версией пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».