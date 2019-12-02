Автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве

Автомобили Toyota, как и годом ранее, угоняли чаще остальных: воры умыкнули 221 машину этого бренда. Далее в этом антирейтинге, потеснив Hyundai на третью строчку (140 авто), расположилась KIA (156 штук). Четвертым и пятым пунктами следуют LADA (85 «легковушек») и Mazda (75 автомобилей) соответственно. Далее по порядку идут Lexus (61), Ford (53), Nissan (46), а также BMW и Renault (по 39 единиц).

Самыми криминальными в плане автоугонов стали южные районы Белокаменной: в Юго-Восточном административном округе украли 311 автомобилей, в ЮАО — 280 экземпляров, а в ЮЗАО — 272 машины. Далее в хит-параде округов заняли свои места Восточный (261 единица), Западный (246 авто), Северо-Восточный (237 штук) и Северный (232 автомобиля). Самыми безопасными оказались Центральный административный округ (83 экземпляра), а также Зеленоградский АО, где увели всего 23 машины.

Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», столичные власти намерены потратить более 2 млрд. рублей на создание Единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств. Как будет работать комплекс, и поможет ли он снизить число угонов, пока не ясно.