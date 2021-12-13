В России могут начать принудительно притормаживать машины нарушителей ПДД

Наиболее распространенное, согласно данным ГИБДД, нарушение ПДД в России — превышение установленного порога допустимой скорости. Официальная статистика за 2020 год говорит, что на штрафы «за скорость» пришлось порядка 85% от общего объема протоколов, оформленных на автовладельцев страны. Полиция отмечает, что их количество растет: за прошлый год было оформлено 124 млн. таких штрафов — на 23% больше, чем годом ранее.

Если учесть, что в России сейчас насчитывается около 54 млн. водителей, выходит, что каждый из них был оштрафован в 2020 году за нарушение скорости, в среднем, по 2,5 раза. По мнению Дмитрия Давыдова, автора нового для России способа борьбы с превышениями скорости, цифры свидетельствуют: регулярная езда быстрее разрешенного — вполне привычное занятие для большинства водителей страны.

Напомним, что международные данные, проанализированные Всемирной организацией здравоохранения, показывают: даже в богатых развитых странах с их прекрасной дорожной инфраструктурой, хорошо работающей медициной и отлаженной законодательной базой, до 30% смертельных ДТП случаются из-за превышения скорости. А в более бедных развивающихся государствах этот показатель фиксируется на уровне 50%.