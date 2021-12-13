В России могут начать принудительно притормаживать машины нарушителей ПДД

Наиболее распространенное, согласно данным ГИБДД, нарушение ПДД в России — превышение установленного порога допустимой скорости. Официальная статистика за 2020 год говорит, что на штрафы «за скорость» пришлось порядка 85% от общего объема протоколов, оформленных на автовладельцев страны. Полиция отмечает, что их количество растет: за прошлый год было оформлено 124 млн. таких штрафов — на 23% больше, чем годом ранее.
Если учесть, что в России сейчас насчитывается около 54 млн. водителей, выходит, что каждый из них был оштрафован в 2020 году за нарушение скорости, в среднем, по 2,5 раза. По мнению Дмитрия Давыдова, автора нового для России способа борьбы с превышениями скорости, цифры свидетельствуют: регулярная езда быстрее разрешенного — вполне привычное занятие для большинства водителей страны.
Напомним, что международные данные, проанализированные Всемирной организацией здравоохранения, показывают: даже в богатых развитых странах с их прекрасной дорожной инфраструктурой, хорошо работающей медициной и отлаженной законодательной базой, до 30% смертельных ДТП случаются из-за превышения скорости. А в более бедных развивающихся государствах этот показатель фиксируется на уровне 50%.
Сейчас в России действует принятый правительством и поддержанный Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Среди его целей установлено, что к 2030 году в России смертность по причине аварий должна упасть до уровня четыре человека на каждые 100 000 населения. Для справки: сейчас этот показатель в нашей стране составляет 10,9 человек на сотню тысяч жителей.
Не сложно подсчитать, что нацпроект подразумевает снижение смертности в ДТП более чем в 2,7 раза. Характерно, что на территории Евросоюза этот же показатель уже сейчас находится на отметке 4,2 человека на 100 000 жителей. А к 2030 году европейцы намерены снизить его до 2 человек на 100 000 жителей. Амбиции ЕС в этом направлении таковы, что к середине века там хотят вовсе ликвидировать смертность на дорогах.
Уже сейчас в Европе действует постановление Еврокомиссии, требующее оснащать автомобили, попадающие на европейский рынок, интеллектуальным ассистентом контроля скорости — Intelligent Speed Assistant (ISA). Его электроника с помощью видеокамеры считывает дорожные знаки, а также использует базу данных, в которую занесены ограничения скорости на всех дорогах континента.
На данный момент ISA лишь предупреждает водителя о том, что он превысил скорость и сообщает об этом драйверу одним из следующих способов: звуковое предупреждение, вибрация рулевого колеса, толчок педали газа, либо принудительное плавное снижение скорости транспортного средства. Задача системы — предупредить превышение скорости. Начиная с лета 2024 года, в ЕС планируется полный запрет на продажу и регистрацию новых авто без ISA.
Для реализации в России нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» активист Дмитрий Давыдов предлагает воспользоваться опытом Евросоюза в сфере борьбы с авариями по причине превышения скорости. Для этого, по его мнению, следует сделать обязательным в нашей стране оснащение всех машин электронной системой, аналогичной ISA. Ее можно устанавливать как на заводе, так и на станциях техобслуживания. При этом езда на автомобиле с отсутствующим или нерабочим ассистентом будет приравниваться к управлению машиной с неисправностью, при которой запрещается эксплуатация ТС — с последующими административными санкциями к водителю.
Через три-четыре года после введения такого порядка предлагается ввести запрет на регистрацию новых т/с без аналога ISA. Все это приведет к постепенному появлению ассистента предупреждения превышений скорости на всех автомобилях страны — так, как это происходит с начала внедрения систем ЭРА ГЛОНАСС на все попадающие на российский рынок транспортные средства.
Новелла позволит большинству водителей избегать случайных превышений скорости и сопутствующих им штрафов, а также уменьшит количество эпизодов опасной езды на запрещенных для этого участках дорожной сети. При этом любой факт зафиксированного правоохранителями нарушения скоростного режима будет неопровержимо свидетельствовать об умысле нарушителя ПДД. Что, соответственно, даст основание для адекватного наказания такого гражданина.
В случае, если российские государственные органы окажут законодательную поддержку внедрению инициативы в повседневную жизнь, число погибших и раненных на дорогах страны резко уменьшится. Поэтому правительству России следует заняться проработкой идеи массовой установки ассистента контроля скорости на все автомобили в стране.