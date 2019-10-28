Названы цены за проезд по скоростной трассе М11 «Москва—Санкт-Петербург»

Если говорить о пикапах, фургонах и авто с прицепом, то проехать от начала и до конца новой скоростной дороги можно будет за 2030 рублей наличными. Если же оплачивать с помощью транспондера, то — 1521 рубль. За движение на больших грузовиках и автобусах придется отдать от 2710 ₽

Напомним, что общая протяженность М11, на чье строительство потратили около 550 млрд. рублей, — 670 км, из них платных участков — 606,7 км. Приблизительное время в пути от МКАД до кольцевой дороги вокруг Петербурга — 5,5 часа.

Между тем, популярность «платника» М11, некоторые участки которого были запущены в эксплуатацию уже давно, продолжает расти. Как писал портал «АвтоВзгляд» ранее, наибольший скачок трафика в 20,2% зафиксировали в первый летний месяц, когда в сутки по дороге проезжало в среднем 70 000 автомобилей.