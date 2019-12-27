Ни поспать, ни поесть, ни заправиться: с какими трудностями сталкиваются водители на трассе М11

Пожалуй, главным недочетом дороги можно назвать отсутствие обхода Твери. После села Воскресенское, что в районе 149 км М11, водителям приходится выезжать на загруженную М10 и порядка 60 километров продираться сквозь пробки и населенные пункты. Впрочем, после официального открытия «Невы» вдруг вспомнили, что дорогу и впрямь нельзя назвать полностью построенной, и до 2023 года чиновники пообещали проложить северный обход Твери.

Правда, в реализацию этого проекта мало кто верит, поскольку на этом участке необходимо строить мост через Волгу, а это крайне дорогая затея. Чтобы инвесторы при жизни могли отбить свои вложения, придется устанавливать непомерно высокий тариф за проезд по этому участку. И будут ли в этом случае по нему ездить автомобилисты, или в целях экономии станут уходить на М10 — большой вопрос.

Ну, и коль мы заговорили о ценах… Владельцу легковушки путешествие из Москвы в Питер или в обратном направлении по трассе «Нева» обойдется примерно в 1700—2000 рублей (в зависимости от дня недели и времени суток). Если же вооружить машину транспондером, то нагрузку на кошелек можно сократить до 1018 рублей (опять же, при условии, что выберите поездку в ночное время буднего дня).

Кстати, возможность сэкономить зависит и от того, транспондер какого оператора вы повесили под лобовое стекло. Дело в том, что на М11 деньги собирают сразу две конторы: компания «Автодор» и «Северо-западная концессионная компания». И эти две конкурирующие структуры не предоставляют скидки за проезд по «чужому» транспондеру, и списывают с «вражеского» устройства полные суммы.