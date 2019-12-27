Ни поспать, ни поесть, ни заправиться: с какими трудностями сталкиваются водители на трассе М11

Буквально за пару дней до официального открытия М11, по магистрали прошел один из этапов квеста, который был посвящен всероссийскому исследованию «Рейтинги Авто года-2019». В его рамках автолюбители всей страны выбирали самые современные, надежные, многоцелевые и семейные машины.
Автоквест проходил на минивэне Volkswagen Caravelle, который по итогам голосования стал победителем в номинации «Многоцелевые авто». По мнению респондентов, в ценовом сегменте от 2,9 млн. рублей по вместительности багажного отсека и салона, по ходовым качествам и проходимости равных этому автомобилю нет.
Видимо, чтобы все шесть экипажей согласились с выводами опрошенных россиян, одним из заданий было на скорость разместить в автомобиле гору всевозможных коробок и сумок. На вид эта поклажа превышала размеры самого автомобиля, но Volkswagen Caravelle и впрямь оказался невероятно вместительным!
Кстати сказать, одним из партнеров этой увлекательной ежегодной автомобильной игры стал производитель моторных масел и автомобильной химии Total Vostok. Эта компания не случайно влилась в коллектив организаторов проекта. Автомобилям предстояло проделать длинный и местами весьма непростой путь, а масло этой фирмы запросто справляется с любыми нагрузками на мотор.
Ну, а то, что движок придется немного понасиловать, стало понятно, когда для выполнения одного из заданий наш экипаж съехал на бездорожье, где благополучно застрял. Впрочем, грязевые ванны были малой частью пути. Основной же сценарий проходил на асфальте.
Экипажам предстояло преодолеть путь из Москвы в Санкт-Петербург по новой трассе М11, выполняя разнообразные задания. И хотя на момент проведения игры дорога еще не была официально открыта (последний участок в тестовом режиме запустили буквально в день старта нашего пробега), оценить ее достоинства и недостатки мы смогли в полном объеме.
К несомненным преимуществам М11 можно отнести высочайший уровень безопасности. Широченные полосы, искусственное освещение на мостах и путепроводах, отбойники, разделяющие транспортные потоки, стояночные карманы, повсеместно дежурящие технички с оранжевыми «мигалками», в любую минуту готовые прийти на помощь автомобилистам.
Но поскольку трасса новая, ее инфраструктура откровенно слаба: заправки встречаются редко (лично мне удалось насчитать не больше 15-и), а потому въезжать на нее следует с полным баком горючки. Толком нет шиномонтажек и сервисов. Возникнут сложности и у тех, кому приспичит в пути отобедать, поскольку закусочных на 669-километровой транспортной артерии — шаром покати. Лишь на немногочисленных АЗС можно перекусит снедью из скудного ассортимента.
С придорожными мотелями и вовсе беда, а потому, если водителя в пути покинут силы, то поспать получится, лишь скрючившись в три погибели в собственном авто, остановившись на специальной площадке для отдыха. И это не единственные недостатки новой магистрали.
Пожалуй, главным недочетом дороги можно назвать отсутствие обхода Твери. После села Воскресенское, что в районе 149 км М11, водителям приходится выезжать на загруженную М10 и порядка 60 километров продираться сквозь пробки и населенные пункты. Впрочем, после официального открытия «Невы» вдруг вспомнили, что дорогу и впрямь нельзя назвать полностью построенной, и до 2023 года чиновники пообещали проложить северный обход Твери.
Правда, в реализацию этого проекта мало кто верит, поскольку на этом участке необходимо строить мост через Волгу, а это крайне дорогая затея. Чтобы инвесторы при жизни могли отбить свои вложения, придется устанавливать непомерно высокий тариф за проезд по этому участку. И будут ли в этом случае по нему ездить автомобилисты, или в целях экономии станут уходить на М10 — большой вопрос.
Ну, и коль мы заговорили о ценах… Владельцу легковушки путешествие из Москвы в Питер или в обратном направлении по трассе «Нева» обойдется примерно в 1700—2000 рублей (в зависимости от дня недели и времени суток). Если же вооружить машину транспондером, то нагрузку на кошелек можно сократить до 1018 рублей (опять же, при условии, что выберите поездку в ночное время буднего дня).
Кстати, возможность сэкономить зависит и от того, транспондер какого оператора вы повесили под лобовое стекло. Дело в том, что на М11 деньги собирают сразу две конторы: компания «Автодор» и «Северо-западная концессионная компания». И эти две конкурирующие структуры не предоставляют скидки за проезд по «чужому» транспондеру, и списывают с «вражеского» устройства полные суммы.