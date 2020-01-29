Пробок станет меньше: какие дороги построят в Москве в ближайшее время

Основное внимание в ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал обратить на хордовое кольцо, а ключевыми проектами назначил строительство Северо-восточной и Юго-восточной хорды, а также Южной рокады.

Всего возведут 352 км дорог, в их число войдут 105 искусственных сооружений, то есть различных мостов, эстакад и путепроводов, и 58 пешеходных переходов, как сообщили в Информационном центре Правительства Москвы со ссылкой на одного из заместителей градоначальника Андрея Бочкарева.

Будем надеяться, что хорды смогут снизить количество пробок в столице. Напомним, что в общей сложности строительная длина нового кольца, куда входит три хорды и рокада, насчитывает 355 км. Хотя сегодня уже открыто движение по 190 км, то есть работает около 53% так называемого Пятого кольца, а ситуация с заторами по-прежнему остается напряженной.