Infiniti QX80 назван самым дешевым в эксплуатации внедорожником

Полноразмерный Infiniti QX80 стал самым выгодным по версии американской ассоциации Kelley Blue Book. Эксперты, прогнозируя прайс владения автомобилем, в первую очередь принимали в расчет цены на рынке подержанных машин и затраты на налоги и страховку.

Кроме того, стоимость определили возможные затраты на горючее и техническое обслуживание, а также на внеплановые ремонты. Стоит отметить, что благодаря такому рейтингу сегодняшний потенциальный покупатель заранее сможет определить, в какую сумму ему влетит обладание QX80.

Итак, «Ку Икс восьмидесятый» за полдесятка лет «съест» из бюджета гражданина Соединенных Штатов 83 155 долларов. Если перевести эту сумму в рубли, то получится чуть меньше 5 300 000 по актуальному курсу валют.

Второе место в классе занял Mercedes-Benz GLS (85 638 долларов), а тройку лидеров замкнул Lincoln Navigator (91 407 долларов).

Награду The Kelley Blue Book 5-Year Cost to Own вручили на торжественной церемонии, прошедшей за дверями автошоу в Чикаго. Напомним, что в этом году выставка проходит с 8 по 17 февраля.