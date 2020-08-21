Зачем «лежачих полицейских» кладут после пешеходных переходов

Большинство автовладельцев воспринимает «лежачего полицейского», установленного перед пешеходным переходом, как должное. Да, если не притормозишь перед ним практически до скорости неспешного пенсионера, машину неизбежно тряханет. Да, за проезд по каждой «искусственной неровности» (именно так официально именуют в документах «лежачих полицейских») подвеска говорит «отдельное спасибо» водителю и дополнительно сокращает свой ресурс.

Но все мы понимаем: для жизни и здоровья пешеходов, переходящих по нерегулируемой «зебре» оживленную дорогу, такой способ заставить машины сбросить скорость безусловно оправдан. Вопросы возникают по другом у поводу!

Вот зачем, спрашивается, нужен «лежачий полицейский» после пешеходного перехода? В чем смысл «тормозить» машину, которая уже оставила за кормой «зебру» и перед ней никаких пешеходов быть в принципе не может?

Напрашивается логичное объяснение: чем больше «лежачих полицейских» устанавливается, тем больше денег тратится из бюджетов, тем сытнее живется ответственным за это чиновникам и владельцам компаний-подрядчиков, занимающихся производством и установкой «полицаев».

Реальность же такова, что подобное обвинение никакому алчному чиновнику в лицо не кинешь по одной простой причине — он всегда может сослаться на требование ГОСТ.