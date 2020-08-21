Зачем «лежачих полицейских» кладут после пешеходных переходов

Большинство автовладельцев воспринимает «лежачего полицейского», установленного перед пешеходным переходом, как должное. Да, если не притормозишь перед ним практически до скорости неспешного пенсионера, машину неизбежно тряханет. Да, за проезд по каждой «искусственной неровности» (именно так официально именуют в документах «лежачих полицейских») подвеска говорит «отдельное спасибо» водителю и дополнительно сокращает свой ресурс.
Но все мы понимаем: для жизни и здоровья пешеходов, переходящих по нерегулируемой «зебре» оживленную дорогу, такой способ заставить машины сбросить скорость безусловно оправдан. Вопросы возникают по другом у поводу!
Вот зачем, спрашивается, нужен «лежачий полицейский» после пешеходного перехода? В чем смысл «тормозить» машину, которая уже оставила за кормой «зебру» и перед ней никаких пешеходов быть в принципе не может?
Напрашивается логичное объяснение: чем больше «лежачих полицейских» устанавливается, тем больше денег тратится из бюджетов, тем сытнее живется ответственным за это чиновникам и владельцам компаний-подрядчиков, занимающихся производством и установкой «полицаев».
Реальность же такова, что подобное обвинение никакому алчному чиновнику в лицо не кинешь по одной простой причине — он всегда может сослаться на требование ГОСТ.
И действительно: ГОСТ Р 52605−2006 — «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» — в пункте 4.1.3 говорит: длина искусственной неровности должна быть не менее ширины проезжей части.
То есть, если ты решил поставить «лежачего полицейского» перед пешеходным переходом на одной стороне дороги, будь добр растянуть его до бордюра на противоположной стороне. Получается, что дополнительную ежедневную «веселую жизнь» подвеске миллионов машин на участках улиц с искусственными неровностями устроил какой-то совершенно неизвестный общественности клерк из какого-нибудь дорожного НИИ.
Предположений, объясняющих именно такую формулировку в ГОСТе, портал «АвтоВзгляд» слышал от специалистов отрасли в количестве двух штук. Во-первых, «полицейский» во всю ширину проезжей части нужен для того, чтобы лихачи не могли объехать его по «встречке». Во-вторых, неровность после «зебры» не дает машинам разгоняться сразу же, как только они перевалят такое же препятствие, установленное перед переходом.
Строго говоря, обе этих версии выглядят достаточно умозрительно. В отличии от объяснения, которое подразумевает системное повышение доходов дорожников и аффилированных с ними чиновников.