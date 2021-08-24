ЦКАД превратят в большой склад

Сегодня вблизи ЦКАД располагается порядка 6 млн. м² складов — это ⅓ всех помещений Московского региона. И особо активно территории начали осваиваться промышленниками после того, как движение по «кольцу» полностью открылось. По прогнозу, в обозримом будущем будет построено еще около 2 млн. «квадратов» складской и индустриальной недвижимости. А все потому, что «соседство» со скоростной дорогой дает массу очевидных преимуществ.

А чего же ждать обычным водителям? Как минимум, открытия заправочных станций, которые появятся на ЦКАД в самое ближайшее время. Все же остальное на трассе есть: обустроенные площадки для отдыха с беседками, туалетными комплексами и детскими городками, освещение, ограждения, шумозащитные экраны, понятные указатели. К слову, новый «платник» протестировали уже более 25 млн. водителей.

Напомним, что Центральная кольцевая автодорога — это 336,5 км четырехполосной (по два ряда в каждую сторону) дороги высшей категории. На платном участке (от трассы М-10 «Россия» до деревни Жедочи Наро-Фоминского района Подмосковья) на легковом автомобиле можно разгоняться до 110 км/ч, на бесплатном — до 90 или 60 км/ч в зависимости от того, проходит дорога через населенный пункт или нет.