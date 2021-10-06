При строительстве трассы М12 нашли редкое поселение бронзового века

Редкое поселение, обнаруженное во время подготовки территории, расположено неподалеку от села Акузово в Нижегородской области. Его общая площадь составляет 9000 м² — на ней частично сохранилось 13 сооружений: наземных или с небольшим заглублением, со столбовой конструкцией стен и, вероятнее всего, двускатной крышей. Одни были жилищем, другие служили для загона скота.

На то, что в поселении разводили скот, указывают находки глиняных пряслиц, необходимых для обработки шерсти. Важную роль в хозяйстве также играло рыболовство: об этом свидетельствуют глиняные грузила, кости крупных рыб, фрагмент бронзового крючка. Увлекались местные жители и охотой — найдены зубы бобра, останки диких животных, каменные стрелы.

Кроме того, археологи обнаружили коллекцию керамических материалов: порядка 150 целых сосудов и более 40 000 фрагментов — наконечников стрел, скребков, ножей, топоров, отбойников и прочих предметов. Помимо них, найдены изделия из бронзы, причем довольно редкие для того времени. Например, нож листовидной формы, фрагменты шила и рыболовного крючка.

Исследовав артефакты, ученые пришли к выводу, что поселение относится к поздняковской археологической культуре.