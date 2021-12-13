Насколько трудно российскому туристу попасть в Грузию во времена ковида

Фото: АвтоВзгляд
Границы между государствами после многочисленных локдаунов начали постепенно открываться, но ограничений все еще очень много. Грузия тоже открыта, потому многие россияне начали вновь интересоваться этой страной, чтобы провести там отпуск или предстоящие праздники. Обозреватель портала «АвтоВзгляд» отправился в страну виноградников, чтобы понять: рады ли там видеть граждан с российскими паспортами.
Виктор Васильев

Прямых авиарейсов в Грузию из России давно нет. Лететь можно через Минск, Ригу, Ереван или Стамбул. Последним направлением я и воспользовался. С билетами проблем нет, так что все четыре перелета были забронированы без труда.

Уже перед вылетом заставил понервничать результат ПЦР-теста, без которого в эту кавказскую республику не въехать. Дело в том, что его нужно сдавать перед самым вылетом, поэтому пришлось заплатить 4000 рублей за ускоренный анализ. И то результат пришел только утром, а вылет — днем. К счастью, здоровье оказалось в порядке.

А во аэропорте «Внуково» ждала еще одна новость. Всем вылетающим в Грузию требуется заполнить онлайн-анкету, без которой на рейс даже до Стамбула не регистрируют. Неожиданно, но и тут не возникло трудностей. Заполнение заняло минут десять, после чего на почту пришло письмо с 16-значным кодом. Этот код и надо «предъявлять по требованию».

Затем был перелет в Турцию и искреннее удивление тому, что после полупустой и темной внуковской эарогавани, стамбульский порт сияет и бурлит жизнью. Все сверкает, магазины работают, а разноликий народ торопится на рейсы. Прямо как в доковидные времена. Единственное, что бросается в глаза — маски на лицах, но их носят не все. При этом я не видел, чтобы за отсутствие этого «аксессуара» кого-то штрафовали.

Фото: АвтоВзгляд

Перед перелетом в Тбилиси сотрудники аэропорта проверили сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты, но задержек на посадку не было. А в Тбилиси распечатанный ПЦР-тест понадобился еще раз, при прохождении границы. Тогда же предупредили, что нужно сдать еще один ПЦР на территории страны.

Вообще создалось впечатление, что с ковидными ограничениями в Грузии гораздо строже, чем в России. При заселении в отель распечатанный тест понадобился снова, а охранники на входе просили каждого надевать маски. Кстати, даже по улицам Тбилиси очень много людей ходит в масках и не думает их снимать, а ПЦР-тесты и QR-коды регулярно проверяют при входе в рестораны и магазины. Правда, достаточно просто показать код с экрана смартфона или бумагу.

А вот оза пределами грузинской столицы Тбилиси все не так строго. Я был в Грузии последний раз в 2018 году, и оказавшись в провинции в 2021-ом заметил, что ковид вообще не отразился на жизни обычных людей. Но это — взгляд из окна автомобиля. В масках уже никто не ходит, идет привычная торговля вдоль дорог, пастухи перегоняют отары, а злые собаки с лаем бросаются под колеса. В общем, все как четыре года назад.

Аэропорт Стамбула: все сияет и готово к Новому году.
Фото: АвтоВзгляд

Сдача местного ПЦР-теста тоже не стала проблемой. В Тбилиси большое количество пунктов, где это можно сделать, а очередей нет. Результаты приходят быстро.

В конце скажу, что к россиянам относятся хорошо. Многие аборигены говорят по-русски, так что проблем с взаимопониманием нет. Что касается молодежи, то она уже предпочитает английский. Отрадно и то, что Тбилиси не потерял своего шарма и крастоты. Вино и еда все такие же вкусные, так что в Грузию, как прежде, хочется возвращаться.

автопутешествие, платные дороги, коронавирус
13 декабря 2021
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