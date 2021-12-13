Насколько трудно российскому туристу попасть в Грузию во времена ковида

Прямых авиарейсов в Грузию из России давно нет. Лететь можно через Минск, Ригу, Ереван или Стамбул. Последним направлением я и воспользовался. С билетами проблем нет, так что все четыре перелета были забронированы без труда.
Уже перед вылетом заставил понервничать результат ПЦР-теста, без которого в эту кавказскую республику не въехать. Дело в том, что его нужно сдавать перед самым вылетом, поэтому пришлось заплатить 4000 рублей за ускоренный анализ. И то результат пришел только утром, а вылет — днем. К счастью, здоровье оказалось в порядке.
А во аэропорте «Внуково» ждала еще одна новость. Всем вылетающим в Грузию требуется заполнить онлайн-анкету, без которой на рейс даже до Стамбула не регистрируют. Неожиданно, но и тут не возникло трудностей. Заполнение заняло минут десять, после чего на почту пришло письмо с 16-значным кодом. Этот код и надо «предъявлять по требованию».
Затем был перелет в Турцию и искреннее удивление тому, что после полупустой и темной внуковской эарогавани, стамбульский порт сияет и бурлит жизнью. Все сверкает, магазины работают, а разноликий народ торопится на рейсы. Прямо как в доковидные времена. Единственное, что бросается в глаза — маски на лицах, но их носят не все. При этом я не видел, чтобы за отсутствие этого «аксессуара» кого-то штрафовали.
Перед перелетом в Тбилиси сотрудники аэропорта проверили сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты, но задержек на посадку не было. А в Тбилиси распечатанный ПЦР-тест понадобился еще раз, при прохождении границы. Тогда же предупредили, что нужно сдать еще один ПЦР на территории страны.
Вообще создалось впечатление, что с ковидными ограничениями в Грузии гораздо строже, чем в России. При заселении в отель распечатанный тест понадобился снова, а охранники на входе просили каждого надевать маски. Кстати, даже по улицам Тбилиси очень много людей ходит в масках и не думает их снимать, а ПЦР-тесты и QR-коды регулярно проверяют при входе в рестораны и магазины. Правда, достаточно просто показать код с экрана смартфона или бумагу.
А вот оза пределами грузинской столицы Тбилиси все не так строго. Я был в Грузии последний раз в 2018 году, и оказавшись в провинции в 2021-ом заметил, что ковид вообще не отразился на жизни обычных людей. Но это — взгляд из окна автомобиля. В масках уже никто не ходит, идет привычная торговля вдоль дорог, пастухи перегоняют отары, а злые собаки с лаем бросаются под колеса. В общем, все как четыре года назад.
Сдача местного ПЦР-теста тоже не стала проблемой. В Тбилиси большое количество пунктов, где это можно сделать, а очередей нет. Результаты приходят быстро.
В конце скажу, что к россиянам относятся хорошо. Многие аборигены говорят по-русски, так что проблем с взаимопониманием нет. Что касается молодежи, то она уже предпочитает английский. Отрадно и то, что Тбилиси не потерял своего шарма и крастоты. Вино и еда все такие же вкусные, так что в Грузию, как прежде, хочется возвращаться.