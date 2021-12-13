Насколько трудно российскому туристу попасть в Грузию во времена ковида

Прямых авиарейсов в Грузию из России давно нет. Лететь можно через Минск, Ригу, Ереван или Стамбул. Последним направлением я и воспользовался. С билетами проблем нет, так что все четыре перелета были забронированы без труда.

Уже перед вылетом заставил понервничать результат ПЦР-теста, без которого в эту кавказскую республику не въехать. Дело в том, что его нужно сдавать перед самым вылетом, поэтому пришлось заплатить 4000 рублей за ускоренный анализ. И то результат пришел только утром, а вылет — днем. К счастью, здоровье оказалось в порядке.

А во аэропорте «Внуково» ждала еще одна новость. Всем вылетающим в Грузию требуется заполнить онлайн-анкету, без которой на рейс даже до Стамбула не регистрируют. Неожиданно, но и тут не возникло трудностей. Заполнение заняло минут десять, после чего на почту пришло письмо с 16-значным кодом. Этот код и надо «предъявлять по требованию».

Затем был перелет в Турцию и искреннее удивление тому, что после полупустой и темной внуковской эарогавани, стамбульский порт сияет и бурлит жизнью. Все сверкает, магазины работают, а разноликий народ торопится на рейсы. Прямо как в доковидные времена. Единственное, что бросается в глаза — маски на лицах, но их носят не все. При этом я не видел, чтобы за отсутствие этого «аксессуара» кого-то штрафовали.