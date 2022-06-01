Строительству российских дорог помогут белорусы и китайцы

Было очевидно, что введение антироссийских санкций может притормозить строительство дорог в стране, ведь по словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, зависимость отрасли от импортных поставщиков достигает 50%. Пока, как утверждают власти, острой проблемы нет: техники и запчастей для нее хватает. Но чтобы держать динамичный темп и дальше, нужно подыскивать альтернативные варианты уже сейчас.

А они есть, и их становится все больше. Так, на небольшой выставке, открывшей форум дорожных инициатив, о своей готовности поддержать госкомпанию заявили сразу несколько производителей из дружественных стран.

Например, представители МАЗ похвастались тем, что их завод, имея все необходимые комплектующие, работает в полную силу. Партнерство с китайскими поставщиками гарантирует им бесперебойность. Тем же путем пойдет и отечественный КамАЗ, но на это все равно потребуется время. Потому МАЗ — с его «поднебесными» моторами стандарта Евро−5 и механическими коробками — считает себя отличной альтернативой.