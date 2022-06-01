Строительству российских дорог помогут белорусы и китайцы

Было очевидно, что введение антироссийских санкций может притормозить строительство дорог в стране, ведь по словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, зависимость отрасли от импортных поставщиков достигает 50%. Пока, как утверждают власти, острой проблемы нет: техники и запчастей для нее хватает. Но чтобы держать динамичный темп и дальше, нужно подыскивать альтернативные варианты уже сейчас.
А они есть, и их становится все больше. Так, на небольшой выставке, открывшей форум дорожных инициатив, о своей готовности поддержать госкомпанию заявили сразу несколько производителей из дружественных стран.
Например, представители МАЗ похвастались тем, что их завод, имея все необходимые комплектующие, работает в полную силу. Партнерство с китайскими поставщиками гарантирует им бесперебойность. Тем же путем пойдет и отечественный КамАЗ, но на это все равно потребуется время. Потому МАЗ — с его «поднебесными» моторами стандарта Евро−5 и механическими коробками — считает себя отличной альтернативой.
Другой вариант — завод «Смолмаш», презентовавший на мини-выставке комбинированную дорожную машину (КДМ) на базе все того же МАЗ. Но это не бессовестный «копипаст»: смоляне внедрили и собственные разработки. В частности, интеллектуальную систему управления и аналитики работы КДМ (оператор следит за процессом онлайн благодаря двум камерам) и необслуживаемый транспортер с «пальцами» вместо роликов во избежание заклинивания цепи.
Заявили о себе и китайцы из Sany, выпускающие порядка 1500 машин (экскаваторов, грейдеров и прочего) в год. Любопытно, что гидравлика и многое другое оборудование для их техники производится в Японии. Но представители компании уверяют, что с этим проблем не будет — им запретили работать только в ДНР и ЛНР: в Россию поставки разрешены. Неплохой вариант, учитывая, что в Необъятной живых экскаваторных заводов не осталось, и отыскать местную альтернативу все равно не получится.
Компания «Продмаш» показала мобильное ограждение-прицеп, над которым ростовчане трудились несколько лет. Сертификацию они еще не прошли, но разработка перспективная. Как и прочие аналогичные системы, «Кор-бит» снижает тяжесть последствий в случае наезда легковушки, в некоторой степени защищает строительную технику. А главная особенность прицепа «Продмаша» — 100% российских комплектующих и доказанная эффективность на 90 км/ч.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM