В нокаут: как избежать драки на дороге

На дорогах случается всякое: бывает, и не хочешь причинять соседу по потоку неудобства, а это все равно происходит — по невнимательности или неопытности. Подрезал, обогнал, по-черепашьи среагировал на зеленый сигнал светофора. Да мало ли что нездоровому водителю может не понравиться в вашем поведении. И хорошо, если он просто обругает вас звуковым сигналом или «бросит» неприличный жест. Разъедетесь — забудете.

А как поступать с теми, кто привык решать вопросы исключительно «по-мужски»? Неадекваты, чье самолюбие вы неосторожно ущемили, не пожалеют своего — и уж тем более вашего — времени: догонят, преградят путь и будут всячески выводить на конфликт. Повезло в этом плане, наверное, девушкам. Вряд ли автохамы станут «отрываться» на даме, понимая, что «от блондинки иного ждать и не приходится». Хотя, как знать.