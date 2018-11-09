В нокаут: как избежать драки на дороге

Судя по поведению водителей, в нашей стране чуть ли не каждый пятый рулевой страдает расстройством психики, выраженной в повышенной нервозности и неадекватном восприятии мира. Спровоцировать драку с ними проще простого: получить кулаком по лицу можно, даже неудачно перестроившись. Другой вопрос — как ее избежать. Портал «АвтоВзгляд» подскажет несколько действенных способов обезопасить себя от агрессоров.
На дорогах случается всякое: бывает, и не хочешь причинять соседу по потоку неудобства, а это все равно происходит — по невнимательности или неопытности. Подрезал, обогнал, по-черепашьи среагировал на зеленый сигнал светофора. Да мало ли что нездоровому водителю может не понравиться в вашем поведении. И хорошо, если он просто обругает вас звуковым сигналом или «бросит» неприличный жест. Разъедетесь — забудете.
А как поступать с теми, кто привык решать вопросы исключительно «по-мужски»? Неадекваты, чье самолюбие вы неосторожно ущемили, не пожалеют своего — и уж тем более вашего — времени: догонят, преградят путь и будут всячески выводить на конфликт. Повезло в этом плане, наверное, девушкам. Вряд ли автохамы станут «отрываться» на даме, понимая, что «от блондинки иного ждать и не приходится». Хотя, как знать.
ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ
Скажем, по вашей вине случилось ДТП с черным и суровым Toyota Land Cruiser 200, из которого вылетел грозный и очень шумный водитель, застрявший где-то в «бандитских» 90-х. Как бы это банально не звучало, но постарайтесь сохранять спокойствие. Осознав свою ошибку, извинитесь, уверенно объясните ситуацию и еще разок извинитесь.
И пусть он вопит на всю округу — будьте умнее. А коль раскаяние не помогает, и оппонент лезет с кулаками, постарайтесь отвлечь его внимание, смените тему. Вероятнее всего, дальше пустых угроз дело не зайдет — если, конечно, вы не станете подливать масло в огонь, отвечая на грубость той же монетой.
Когда небольшой запас ваших аргументов иссякнет и вы поймете, что имеете дело с человеком неадекватным, сядьте в машину: заблокируйте двери и вызовите полицию. Пусть он лучше срывает злость на машине, чем на вашей голове. Общайтесь с ним, если необходимо, через крошечную щель в окне. И нет, это не трусость — это здравый смысл.
В ожидании гаишников отрегулируйте видеорегистатор таким образом, чтобы обиженный водитель оказался в кадре — эти материалы могут пригодиться в спорной ситуации. Нет камеры, фиксирующей происходящее на дороге? Не беда — достаньте смартфон и снимайте на него. Неплохо также записать госномера машины агрессора — эти сведения понадобятся, если он скроется с места ДТП, не дождавшись ГИБДД.
И не бойтесь. Как показывает практика, дикой агрессией в подавляющем большинстве случаев прикрываются закомплексованные маленькие человечки, неспособные на реальное физическое насилие. Они давят психологически, провоцируют вас. Тот огромный мужик из «Крузака» уверен в своей крутости — ему прибавляет смелости большой и дорогой автомобиль. Но попадись «тойотоводу» на дороге Хабиб Нурмагомедов, и от его надуманной храбрости не остается и следа.