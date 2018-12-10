Граждание попросили Президента РФ уволить главу Дептранса Москвы Максима Ликсутова

Движение «Синие ведерки» организовало сбор подписей под петицией Президенту РФ Владимиру Путину с требованием ликвидировать систему платных парковок в городах и отправить в отставку считающегося идеологом этого механизма главу Дептранса Москвы Максима Ликсутова.
Поводом к написанию «челобитной» стала очередная резонансная гадость от властей Первопрестольной, «прилетевшая» жителям и гостям города из ЦОДД столицы, объявившего об увеличении цены парковки в центре Первопрестольной до рекордных 380 рублей в час с 15 декабря 2018. А через несколько дней в одном из своих интервью руководитель Дептранса Москвы, которому подчиняется ЦОДД, под надуманным предлогом борьбы с аварийностью предложил отменить «нештрафуемые» 20 км/ч. Подобные инициативы прогнозируемо вызвали мгновенную отрицательную реакцию как у водителей, так и у экспертов.
По поводу отсутствия прямой связи «20-километрового» лимита и радикальным сокращением аварий с пострадавшими, портал «АвтоВзгляд» уже подробно рассказал. А рост цен на платных парковках столицы вызвал такое возмущение в обществе, что «Синие ведерки» немедленно отреагировали и создали петицию на сайте change.org. Документ, повторимся, требует отправить в отставку Максима Ликсутова и отменить не только планируемые с 15 декабря новые правила пользования платными парковками, но и вообще платные парковки, как способствующие «сегрегации жителей города по имущественному и иным признакам».
Любопытно, что за пару дней под требованием «Останови Ликсутова» подписалось более 13 000 человек, и это — результат. Однако к эффективности подобного рода петиций приходится относиться с известным скепсисом. Хотя бы потому, что ни одно российское ведомство или чиновник формально не обязаны обращать внимание на подписи, размещенные неустановленными лицами на частном коммерческом сервере change.org, расположенном в штате Делавэр, США.
В этой связи можно вспомнить о том, что подобная петиция — с требованием отставки Ликсутова — уже была размещена там в октябре 2015-го. Причем, аргументов против деятельности и личности чиновника в ней было гораздо больше. В результате — 31 200 подписавшихся, а Ликсутов — как ни в чем ни бывало. С другой стороны, еще одна петиция на этом сайте, в которой 140 000 подписантов требовали защитить бездомных животных в столице, кое-какие результаты дала — местные власти зашевелились в этом направлении. Да и вообще дикие случаи избиения детей, хамство чиновников, цинизм конкретных врачей, запечатленные на видео и выложенные в Сеть, моментально становятся объектом проверки со стороны соответствующих органов.
Дело в том, что подобные материалы в администрации Президента РФ мониторит целый штат специально обученных людей. Если проблема раздражает заметное количество электората — местным властям прозрачно намекают, что очень желательно как-то болевую точку ликвидировать. Чтобы не раскачивала лодку.
Зная о существовании подобного аппаратного механизма, по поводу петиции «Синих ведерок» за отставку Ликсутова и отмену платных парковок, осмелимся предположить следующее. Если она наберет хотя бы 150 000—200 000 подписантов (что маловероятно) — Дептрансу может и придется дать «задний ход» в вопросе парковок. А чтоб уволить Ликсутова придется набрать, вероятно, не менее 1 млн. недовольных им. Ибо, как показывает практика, люб Максим Станиславович если не московским автомобилистам, то властям города — точно.