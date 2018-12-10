Граждание попросили Президента РФ уволить главу Дептранса Москвы Максима Ликсутова

Поводом к написанию «челобитной» стала очередная резонансная гадость от властей Первопрестольной, «прилетевшая» жителям и гостям города из ЦОДД столицы, объявившего об увеличении цены парковки в центре Первопрестольной до рекордных 380 рублей в час с 15 декабря 2018. А через несколько дней в одном из своих интервью руководитель Дептранса Москвы, которому подчиняется ЦОДД, под надуманным предлогом борьбы с аварийностью предложил отменить «нештрафуемые» 20 км/ч. Подобные инициативы прогнозируемо вызвали мгновенную отрицательную реакцию как у водителей, так и у экспертов.

По поводу отсутствия прямой связи «20-километрового» лимита и радикальным сокращением аварий с пострадавшими, портал «АвтоВзгляд» уже подробно рассказал. А рост цен на платных парковках столицы вызвал такое возмущение в обществе, что «Синие ведерки» немедленно отреагировали и создали петицию на сайте change.org. Документ, повторимся, требует отправить в отставку Максима Ликсутова и отменить не только планируемые с 15 декабря новые правила пользования платными парковками, но и вообще платные парковки, как способствующие «сегрегации жителей города по имущественному и иным признакам».