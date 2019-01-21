Массаж и мини-бар: какие опции выбирают пассажиры российских такси

Хотят тратить время в дороги на просмотр видео 61% респондентов: им не помешает интерактивный экран в салоне. А вот 76% участников опроса вообще согласны оплачивать поездку не деньгами, а своим вниманием — обязательным просмотром рекламы.

Где-то «50 на 50» разделились голоса за разговорчивого водителя и за поездку в тишине. Кстати, подавляющее большинство (72%) молодых пассажиров такси от 18 до 24 лет хотели бы сами выбирать музыку в дороге. А клиенты «кому за 45» (63%) вообще отказываются от этого выбора, причем большая их часть не претендует и на опцию «Поездка без радио».

Крайне востребованным стал выбор водителя определенного пола. Так, 56% мужчин пожелали бы ехать с женщиной в качестве водителя. Этой же возможностью воспользовались бы 44% представительниц прекрасного пола.

Еще один пункт в списке вероятных услуг разделил мужчин и женщин на два лагеря: мини-бар в такси хотят видеть 51% от сильной половины человечества, а им противостоят 62% представительниц слабого пола.

Когда участникам опроса предложили самим придумать самые, на их взгляд, нужные опции в машине извозчика, то среди ответов популярнейшими стали: «красивый водитель», «хорошая музыка», «телевизор в салоне», «душевный разговор» и «массажное кресло». Добавим, что исследование провели специалисты сервиса заказа такси «Ситимобил», поговорив с 9000 россиян.