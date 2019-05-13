Из каких профессий уходят работать в такси

По статистике 91% таксистов ранее работали в других сферах. В основном за руль сели те, кто ранее трудился в торговле, меньше тех, кто пришел из строительства, перевозок и логистики. В этом списке нашелся также военный, преподаватель, повар, юрист, писатель и даже пилот гражданской авиации. Кроме того, выяснилось, что некоторые водители «скорых» совмещают основную работу и подработку в такси.

Возраст основной группы извозчиков (37%) — от 30 до 39 лет, 35% водителей авто с шашечками — это люди от 40 до 49 лет. Еще 15% — возрастом до 29 лет, и только 13% уже «стукнуло» 50 лет.

На сколько образованные водители работают в такси? Здесь теперь тоже никаких белых пятен: 49% имеют среднее образование, 38% — высшее, а вот у 6% — их два и более. Кстати, около 33% подвизаются извозчиками менее года, у 28% стаж от года до трех, еще 24% — от четырех до пяти, и только 3% зарабатывают, не выходя из-за руля более 11 лет.