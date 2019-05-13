Из каких профессий уходят работать в такси

Фото: www.straight.com
Аналитики, проведя соцопрос, выяснили, чем занимались таксисты, прежде, чем уйти работать в сферу пассажирских перевозок, какого возраста водители сидят за «баранкой» таксомоторов и другие подробности из частной жизни извозчиков.
Светлана Ермолаева

По статистике 91% таксистов ранее работали в других сферах. В основном за руль сели те, кто ранее трудился в торговле, меньше тех, кто пришел из строительства, перевозок и логистики. В этом списке нашелся также военный, преподаватель, повар, юрист, писатель и даже пилот гражданской авиации. Кроме того, выяснилось, что некоторые водители «скорых» совмещают основную работу и подработку в такси.

Возраст основной группы извозчиков (37%) — от 30 до 39 лет, 35% водителей авто с шашечками — это люди от 40 до 49 лет. Еще 15% — возрастом до 29 лет, и только 13% уже «стукнуло» 50 лет.

На сколько образованные водители работают в такси? Здесь теперь тоже никаких белых пятен: 49% имеют среднее образование, 38% — высшее, а вот у 6% — их два и более. Кстати, около 33% подвизаются извозчиками менее года, у 28% стаж от года до трех, еще 24% — от четырех до пяти, и только 3% зарабатывают, не выходя из-за руля более 11 лет.

Стоит отметить, что социологи узнали даже, какими соцсетями пользуются таксисты: Youtube стал излюбленным источником информации у половины водителей, треть — «сидят» в Одноклассниках, и еще по 30% — во «ВКонтакте» и Instagram. Менее популярен Facebook, а 8% вообще обходят соцсети стороной.

Добавим, что исследование провели специалисты «Ситимобил», опросив 1000 драйверов. Кстати, недавно, аналитики разобрались в музыкальных вкусах таксистов и их пассажиров, поделившись результатами опроса с порталом «АвтоВзгляд» — подоробнее можно узнать здесь.

дорога, такси
13 мая 2019
569