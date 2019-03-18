Российские таксисты медленные, но агрессивные

Результаты проверок показали, что в среднем водитель такси проезжает в день 180 км. Автомобилисты, катающиеся на личных машинах по своим делам, покрывают гораздо меньшее расстояние — приблизительно в 2,5 раза. В пробках водители авто с шашечками на борту тоже стоят в 2,5 раза дольше: около 4,1 часа ежедневно, а это 56,1% от общего времени поездок.

Кроме того, статистика показывает, что 50% таксистов, принявших участие в эксперименте, возят пассажиров по 8 часов в день, выполняя 13 рейсов по 13,6 км. Еще 30% работников служб такси проводят за «баранкой» от 2 до 5 часов. Они проезжают средневзвешенные 100 км, укладываясь в 8 поездок.