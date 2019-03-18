Российские таксисты медленные, но агрессивные

Аналитики провели исследование стиля вождения российских таксистов. Выяснилось, что извозчики, как ни странно, раже обычных водителей нарушают скоростной режим. При этом большинство из них проводят за рулем более 8 часов за рабочую смену.
Светлана Ермолаева

Результаты проверок показали, что в среднем водитель такси проезжает в день 180 км. Автомобилисты, катающиеся на личных машинах по своим делам, покрывают гораздо меньшее расстояние — приблизительно в 2,5 раза. В пробках водители авто с шашечками на борту тоже стоят в 2,5 раза дольше: около 4,1 часа ежедневно, а это 56,1% от общего времени поездок.

Кроме того, статистика показывает, что 50% таксистов, принявших участие в эксперименте, возят пассажиров по 8 часов в день, выполняя 13 рейсов по 13,6 км. Еще 30% работников служб такси проводят за «баранкой» от 2 до 5 часов. Они проезжают средневзвешенные 100 км, укладываясь в 8 поездок.

Фото: time.com

А теперь самое интересное: в отличие от обычных драйверов, извозчики реже нарушают скоростной режим — 7 раз на сто км пути. Тогда как автолюбители превышают по 9 раз на ту же сотню. Правда, таксисты большие любители опасного стиля вождения: на каждого шофера зафиксировано в среднем 7 резких маневров на 100 км. Здесь подразумеваются торможения, разгоны и частые перестроения.

Стоит добавить, что в исследовании участвовали автомобилисты Москвы и Подмосковья на машинах с установленным телематическим оборудованием компании «Лаборатория Умного Вождения». Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» выяснил, в какое время проще, удобнее и быстрее вызывать «мотор» к подъезду.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, такси
18 марта 2019
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