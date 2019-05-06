UAZ представил старый новый внедорожник

На своей страничке в соцсетях Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ-2760 «Сталкер». Представил, правда, уже не впервые. Этот концепткар отправляет нас в прошлое, когда автомобиль дебютировал в 2001 году на пятом Московском моторшоу, проходившем тогда еще в «Экспоцентре» на Красной Пресне.
UAZ Stalker, предполагавшийся в будущем, как серийная модель, построили из УАЗ-3162 «Симбир», растянув платформу внедорожника. Кстати, последний собирали с 2000 по 2005 год, и, если судить по отзывам владельцев, автомобиль оказался не очень удачным.
Колесную базу нарастили на 240 мм: у прототипа она доходила до 3000 мм. Грузовая платформа получилась длиной в 2190 мм и шириной в 1560 мм. В высоту отсек составил 1500 мм за счет жесткой крыши с остеклением. Туда можно было загрузить до 5 куб. м поклажи весом не более 800 кг.
Сердце концепта — 98-сильный дизель с турбонаддувом ЗМЗ-5143.10 объемом 2,24 л, выступающий вместе с пятискоростной «механикой». Этот мотор с приличным расходом в 10 л на сотню мог разогнать новинку до максимальных 130 км/ч.
Stalker собрали в единственном экземпляре и уже наметили его серийный запуск на 2003 год, но планы перебил более перспективный «Патриот». И прототип так и остался навеки прототипом, заняв свое место в заводском музее.
Напомним, что УАЗ не впервые предается воспоминаниям: не так давно ульяновцы рассказали о тюнингованных грузовичках УАЗ-31514, изготавливаемых небольшой компанией «ЛЛД-Авто» в начале лихих 90-х.