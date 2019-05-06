UAZ представил старый новый внедорожник

UAZ Stalker, предполагавшийся в будущем, как серийная модель, построили из УАЗ-3162 «Симбир», растянув платформу внедорожника. Кстати, последний собирали с 2000 по 2005 год, и, если судить по отзывам владельцев, автомобиль оказался не очень удачным.

Колесную базу нарастили на 240 мм: у прототипа она доходила до 3000 мм. Грузовая платформа получилась длиной в 2190 мм и шириной в 1560 мм. В высоту отсек составил 1500 мм за счет жесткой крыши с остеклением. Туда можно было загрузить до 5 куб. м поклажи весом не более 800 кг.