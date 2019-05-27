Чем Toyota лучше Volkswagen и BMW

За лидерство поборолись 143 зарубежных компании из различных отраслей. Причем в расчет аналитиками брались только крупные бренды. Чтобы составить рейтинг, было опрошено порядка 7000 наших соотечественников. Вопросы касались не только доверия к компаниям, уважения и доброжелательности, но и качественной оценки их продукции, ответственности и даже условий труда.

В ТОП-3 также оказались швейцарская часовая компания Rolex и немецкая Bosch, чья деятельность затрагивает автомобилестроение, потребительские товары, промышленные и строительные технологии.

Итак, в десятке лучших из автомобильных производителей еще оказался BMW, прописавшись на четвертой строчке. Девятое место заняла компания Volkswagen. Здесь стоит отметить, что еще в 2017 году марка занимала лидирующую позицию, а в 2018-м скатилась сразу на 18-й пункт. Специалисты утверждают, что на репутацию немцев повлияли многочисленные скандалы с «дизельгейтом», хоть и России они не коснулись. Так что засветиться в первой десятке для VW — совсем неплохой результат.

Напомним, что в апреле Toyota удостоилась награды Best Brands 2019 — престижной премии в области маркетинга, заняв четвертое место в номинации «Лучший иностранный корпоративный бренд в России».