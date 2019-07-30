Автосервис круто «развел» народного художника СССР А. М. Шилова

Что может быть обиднее: заплатил приличные деньги респектабельным сервисменам за ремонт машины, а в результате ее не только не починили, но и еще и повредили. Примерно по такому сценарию развивались события вокруг старенького Volkswagen Sharan, принадлежащего Государственной картинной галерее народного художника СССР А. М. Шилова.
Максим Строкер

Что делают люди, когда пожилая машина с АКП начинает дергаться при переключении передач? Правильно — ищут приличную СТО, специализирующуюся на ремонте узлов трансмиссий легковых авто, и сдаются на милость профессионалов.

Примерно так и произошло в случае с машиной Шилова. Когда стало ясно, что «автомат» машины требует серьезного вмешательства, и. о. директора Галереи Юлия Вохминцева, не будучи прожженным автомобилистом, изучила предложение московского рынка авторемонта и обратился в специализированную СТО под названием «Агрегатка», что на Оленьем валу столицы. Выбор казался верным в том числе и потому, что реклама этого автосервиса регулярно звучит на волнах радиостанции «Бизнес FM».

Когда в первых числах июля текущего года машину сдавали на диагностику в это заведение, принимавшие ее специалисты порекомендовали готовиться к затратам в диапазоне 45 000—60 000 «деревянных» — в зависимости от того, что выяснится при вскрытии «пациента».

Через день г-же Вохминцевой позвонили из сервиса: «ремонт будет стоить 84 000 рублей». И, видимо, чтобы у представителей Галереи не оставалось сомнений в неотвратимости цены (Галерея отказалась от дорогого ремонта, но несмотря на это, чтобы не потерять заказчика), добавили, что АКП уже отправлена(!) для ремонта… в Казань. Видимо, в Татарстане у нас самые крутые мастера по автоматическим трансмиссиям, а в Москве они только принимают заказы. Странная ситуация. При том, что что без согласования с клиентом перед началом работ прайс увеличился на треть!

«Слегка» удивленная такой манерой ведения дел и. о. директора Галереи твердо заявила, что 5 июля (в понедельник) намерены свою машину забрать из СТО вместе с «коробкой». В противном случае пообещала обратиться в правоохранительные органы. Уже через десять минут из сервиса ей перезвонил директор Умар Акбардаев и бодро сообщил, что коробка все-таки никуда не уезжала и ждет хозяев, извинились и сказали, что мастер не хотел терять заказчика. И вообще, директор предложил Юлии мирно договориться и обсудить все в кафе.

На следующий день водитель Галереи прибыл в развеселый автосервис и обнаружил машину отдельно, ее разобранную АКП — отдельно. И услышал предложение оплатить 34 000 рублей за дефектовку КП и — «забирайте хоть на эвакуаторе». Естественно, никто разобранный «Шаран» забирать из СТО не стал, и водитель уехал ни с чем.

Чуть позже г-же Вохминцевой, по ее словам, вновь позвонил директор «Агрегатки» и предложили все-таки починить КП — за все те же 84 000, включая работу и запчасти. Вохминцевой ничего не оставалось делать, как скрепя сердце согласиться — машина то нужна для работы!

Через неделю — в середине июля — автосервис объявил об окончании работ: машина, мол, готова. Транспорт владельцу отдали, но на приемо-сдаточном акте сервис поставил штамп — внимание — «эксплуатация запрещена».

Поскольку у машины внезапно обнаружились серьезные проблемы уже с ходовой частью.

— Замечу, — рассказала порталу’АвтоВзгляд' Юлия Вохминцева, — что при первоначальной диагностике сервисмены никаких недочетов по этой линии у авто не нашли. Зато после ремонта АКП предложили отремонтировать еще и ходовую — за дополнительные 140 000 рублей. Дополнительно мотивируя владельца еще и тем, что поскольку ездить на машине никак нельзя, они, якобы, не могут «обкатать» починенную «коробку»! Последнее заявление, считаю, вообще очень здорово характеризует уровень «профессионализма» ремонтников. «Обкатка» и доведение до ума КП прямо на машине клиента — это крутое ноу-хау…

В итоге «Галерея Шилова» решила «от греха подальше» забрать злосчастный Volkswagen Sharan из цепких лапок «Агрегатки». И сразу обнаружила, что его «автомат»… «пинается» точно так же, как и до ремонта! И еще со ШРУСами явно что-то не так: диагностика уже на другой СТО показала, что сразу несколько подшипников в системе привода колес действительно требуют замены. Чего до «ремонта» АКП «Агрегаткой», подчеркивает и. о. директора Галереи, не наблюдалось.

Редакция портала «АвтоВзгляд» связалась с руководителем «Агрегатки» Умаром Акбардаевым. Он «поднял» документы по поводу «шиловского Sharan», подробно доложил о работах, произведенных с КП, и подчеркнул, что «мы им даже сделали скидку», напрочь отрицая само предположение о каких-то дополнительных 140 000 рублей за ремонт ходовой.

А в конце беседы заверил, что за ворота его сервис-центра машина в конце концов вышла с прекрасно отремонтированным «автоматом» и без нареканий по ходовой части…

И хотя ситуация действительно выглядит как стопроцентный «развод на деньги», чтобы положить конец этому беспределу, нужно провести автотехническую экспертизу, которая ответит на вопросы: проводился ли какой-либо ремонт АКП Volkswagen Sharan «Галереи Шилова», каково было его качество, отчего и когда вышла из строя ходовая часть машины и прочие.

Ведь автомобиль приехал в сервис своим ходом. Но она, скорее всего, пройдет уже в процессе судебной тяжбы между владельцем машины и СТО. Не сомневаемся, что истина в конце концов будет найдена. А пока автомобиль не пригоден к безопасной езде. Он вернулся из раскрученного сервиса в изуродованном виде, о чем свидетельствует выданный СТО документ с красной печатью о непригодности автомобиля к эксплуатации, поставленной в надежде получить еще 140 000 рублей дохода.

Но проблема, на самом деле, в другом. Галерея, в конце концов, государственное учреждение, обладающее квалифицированной юридической поддержкой. Но ведь на ее место вполне может оказаться частный автовладелец. И когда он сталкивается с подобными хитровывернутыми «ремонтниками», ему становится совсем туго.

Все эти «коробку отправили в Казань», «забирайте хоть на эвакуаторе», «доплатите 140 000 за ходовую», — типичные приемы «развода на деньги», повсеместно применяемые нечистоплотными автосервисами в отношении автомобилистов. Подавляющее большинство автовладельцев не в состоянии противостоять подобным методам давления — сдаются и платят.

Поскольку далеко не каждый из них в состоянии пойти в суд и там долго, нудно и муторно отстаивать свои права потребителя. Причем, с еще неизвестным окончательным результатом! Тем временем реклама все звучит на волне «Бизнес FM», заканчивая сладкими обещаниями о бесплатной диагностике с последующим высокопрофессиональным ремонтом.

суд, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
30 июля 2019
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