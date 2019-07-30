Автосервис круто «развел» народного художника СССР А. М. Шилова

Что делают люди, когда пожилая машина с АКП начинает дергаться при переключении передач? Правильно — ищут приличную СТО, специализирующуюся на ремонте узлов трансмиссий легковых авто, и сдаются на милость профессионалов.

Примерно так и произошло в случае с машиной Шилова. Когда стало ясно, что «автомат» машины требует серьезного вмешательства, и. о. директора Галереи Юлия Вохминцева, не будучи прожженным автомобилистом, изучила предложение московского рынка авторемонта и обратился в специализированную СТО под названием «Агрегатка», что на Оленьем валу столицы. Выбор казался верным в том числе и потому, что реклама этого автосервиса регулярно звучит на волнах радиостанции «Бизнес FM».

Когда в первых числах июля текущего года машину сдавали на диагностику в это заведение, принимавшие ее специалисты порекомендовали готовиться к затратам в диапазоне 45 000—60 000 «деревянных» — в зависимости от того, что выяснится при вскрытии «пациента».

Через день г-же Вохминцевой позвонили из сервиса: «ремонт будет стоить 84 000 рублей». И, видимо, чтобы у представителей Галереи не оставалось сомнений в неотвратимости цены (Галерея отказалась от дорогого ремонта, но несмотря на это, чтобы не потерять заказчика), добавили, что АКП уже отправлена(!) для ремонта… в Казань. Видимо, в Татарстане у нас самые крутые мастера по автоматическим трансмиссиям, а в Москве они только принимают заказы. Странная ситуация. При том, что что без согласования с клиентом перед началом работ прайс увеличился на треть!