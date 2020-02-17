Такси для друга: города, где чаще всего «извозчиков» вызывают не для себя

Аналитики сервиса «Яндекс.Такси» провели исследование, назвав десять городов, где чаще всего извозчика вызывают для своих родных, друзей или коллег, а иногда и для совершенно посторонних людей, которым требуется помощь.

Итак, лидером рейтинга «заботливости», где участвовали только города-миллионники, стала Самара. Второе место досталось Ростову-на-Дону, третье — Уфе. Четвертой и пятой строкой вписались Краснодар и Екатеринбург соответственно. Шестым пунктом следует Казань, седьмым — Новосибирск, восьмым — Челябинск. Москва оказалась только на девятой строке, а десятое место занял Волгоград. Культурная столица тоже попала в хит-парад, прописавшись в одиннадцатой графе. Стоит отметить, что в исследовании учитывались только вызовы, когда отмечалась опция «Заказать другому человеку».

Между тем, передвигаться на такси в последнее время стало небезопасно. По статистике, обнародованной в конце прошлого года, в России рост ДТП с участием извозчиков вырос на 60%, а если рассматривать ситуацию только в Белокаменной, то и на все 70%. Основными причинами аварий назвали несоблюдение «извозчиками» очередности проезда перекрестков и правил проезда пешеходных переходов, а также неправильный выбор дистанции и опасные перестроения.