Такси для друга: города, где чаще всего «извозчиков» вызывают не для себя

Фото: taxihengelo.site
Популярность такси в России набирает обороты. Сегодня это уже не роскошь, а средство передвижения, ставшее в больших городах более бюджетным, нежели содержание личного автомобиля. Агрегаторы сделали сервис недорогим, а мобильные приложения — невероятно удобным, когда «мотор» приезжает к подъезду спустя два клика и несколько минут. Но не всегда услугами такси пользуются именно те, кто его заказывает. Часто, как узнал портал «АвтоВзгляд», авто «с шашечками» вызывают для кого-то другого.

Аналитики сервиса «Яндекс.Такси» провели исследование, назвав десять городов, где чаще всего извозчика вызывают для своих родных, друзей или коллег, а иногда и для совершенно посторонних людей, которым требуется помощь.

Итак, лидером рейтинга «заботливости», где участвовали только города-миллионники, стала Самара. Второе место досталось Ростову-на-Дону, третье — Уфе. Четвертой и пятой строкой вписались Краснодар и Екатеринбург соответственно. Шестым пунктом следует Казань, седьмым — Новосибирск, восьмым — Челябинск. Москва оказалась только на девятой строке, а десятое место занял Волгоград. Культурная столица тоже попала в хит-парад, прописавшись в одиннадцатой графе. Стоит отметить, что в исследовании учитывались только вызовы, когда отмечалась опция «Заказать другому человеку».

Между тем, передвигаться на такси в последнее время стало небезопасно. По статистике, обнародованной в конце прошлого года, в России рост ДТП с участием извозчиков вырос на 60%, а если рассматривать ситуацию только в Белокаменной, то и на все 70%. Основными причинами аварий назвали несоблюдение «извозчиками» очередности проезда перекрестков и правил проезда пешеходных переходов, а также неправильный выбор дистанции и опасные перестроения.

мобильные приложения, дорога, трасса, такси
17 февраля 2020
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