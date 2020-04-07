В регионах начали вводить ограничения на поездки за город из-за коронавируса

Начиная с 10 апреля жители Башкортостана смогут получать разрешения для поездок на садовые участки на специальном интернет-ресурсе. Последний планируют открыть для регистрации граждан, выезжающих из дома.

Дачные пропуска будут действовать только для людей, ездящих на личном транспорте, а также будут ограничены во времени (не более 90 минут в дороге) и маршруту. В одной машине смогут находиться люди, которые и раньше вместе пребывали на самоизоляции.

Всем необходимо возить с собой паспорт или другое удостоверение личности. За передвижениями будут следить правоохранительные органы. Об этом сообщил руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин на еженедельном оперативном совещании.

Администрация других регионов тоже заговорила о возможности выезда на дачу. Так, в Красноярском крае позволили ездить за город, но помимо паспорта выезжающим необходимо иметь при себе объяснительную с именем, местом назначения, причиной нарушения режима, а также датой возвращения.