Как Audi помогает российским врачам бороться с коронавирусом

Кстати, волонтерское движение подхватила компания Shell, выделившая бесплатное топливо для поступивших в распоряжение больницы автомобилей.

Напомним, что Audi — не первый автостроитель, начавший оказывать помощь медработникам в борьбе с COVID-19.

Помимо прочего, в распоряжение учреждения поступил один минивэн Volkswagen Caravelle.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Changan предоставила машины из своего автопарка сразу пяти московским инфекционным больницам. Вслед за ними медучреждениям передали 45 транспортных средств Toyota и Lexus.

А Jaguar Land Rover помог с логистикой поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт», занимающемуся развозкой медикаментов и продуктов пожилым людям во время режима самоизоляции.