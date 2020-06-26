Массовое платное тестирование водителей «на алкоголизм» начнется с января 2021 года

Неожиданно выяснилось, что Минздрав России отнюдь не отказался от планов ввести в действие вызвавшие столько негатива в обществе поправки в правила медосвидетельствования водителей при получении и замене «прав».

Сразу два уважаемых агентства, ТАСС и РИА «Новости», сообщили, что на портале обязательного раскрытия информации появился проект изменений в приказ Минздрава № 344н — «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Там якобы говорится, о том, что вступление в силу нового порядка «определения наличия психоактивных веществ в моче» и «качественного и количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.

Напомним, речь идет о скандальном «тесте на алкоголизм», который изначально предполагалось применять ко всем желающим заменить «права» с ноября 2019-го. Стоимость его должна была составить порядка 5000 рублей. Поставщиком оборудования и реактивов для его проведения в России, по странному стечению обстоятельств, должна была стать единственная французская фирма.

Журналистские расследования в СМИ, которые, кстати, никто до сих пор и не подумал опровергать, тесно увязывали коммерческие интересы этой компании в России с именем главного нарколога Минздрава Евгением Брюном.