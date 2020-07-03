Актер в кино — актер и в жизни: Ефремов обвинил в смертельном ДТП свою машину

В злосчастном ДТП, инициированном артистом, погиб водитель «встречной» машины. В его LADA на бешеной скорости прилетел здоровенный внедорожник Jeep Grand Cherokee актера. Пока пострадавший умирал, вывалившийся в пьяном угаре на улицу Ефремов пытался заверить свидетелей, что вылечит калеку — цитату про количество денег у «звезды» повторять не будем!

Однако сейчас «звездный» адвокат Эльман Пашаев сделал умопомрачительное заявление. Оказывается, его подзащитный готов возместить ущерб лишь потому, что в аварии участвовал принадлежащий актеру автомобиль. Что ж, почему бы и нет?

Как мы помним, дорогостоящие внедорожники заокеанской марки Jeep уже фигурировали в смертельных ДТП. В одном из громких инцидентов пресловутый Grand Cherokee попросту задавил своего хозяина — небезызвестного американского актера русского происхождения Антона Ельчина. Причиной тому стало произвольное движение автомобиля в тот момент, когда артист обходил его спереди. Скажем больше: Jeep даже организовал по этому поводу крупномасштабный отзыв, пригласив для устранения заводского дефекта в техцентры больше 1 000 000 владельцев убийственно-опасных Grand Cherokee.