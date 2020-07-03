Актер в кино — актер и в жизни: Ефремов обвинил в смертельном ДТП свою машину

В злосчастном ДТП, инициированном артистом, погиб водитель «встречной» машины. В его LADA на бешеной скорости прилетел здоровенный внедорожник Jeep Grand Cherokee актера. Пока пострадавший умирал, вывалившийся в пьяном угаре на улицу Ефремов пытался заверить свидетелей, что вылечит калеку — цитату про количество денег у «звезды» повторять не будем!
Однако сейчас «звездный» адвокат Эльман Пашаев сделал умопомрачительное заявление. Оказывается, его подзащитный готов возместить ущерб лишь потому, что в аварии участвовал принадлежащий актеру автомобиль. Что ж, почему бы и нет?
Как мы помним, дорогостоящие внедорожники заокеанской марки Jeep уже фигурировали в смертельных ДТП. В одном из громких инцидентов пресловутый Grand Cherokee попросту задавил своего хозяина — небезызвестного американского актера русского происхождения Антона Ельчина. Причиной тому стало произвольное движение автомобиля в тот момент, когда артист обходил его спереди. Скажем больше: Jeep даже организовал по этому поводу крупномасштабный отзыв, пригласив для устранения заводского дефекта в техцентры больше 1 000 000 владельцев убийственно-опасных Grand Cherokee.
Вероятно, в случае с Михаилом Ефремовым, защита попробует выяснить, а в надлежащем ли техническом состоянии находился сам автомобиль. Ведь если экспертиза покажет, что причиной ДТП стало «железо», то актера ждет совсем другая ответственность. Да, его признают виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это отберут водительские «права» и оштрафуют на 30 000 рублей — сущие гроши для шоу-мена, кричавшего на всю страну, как много у него денег. И ни о каком реальном сроке заключения под стражу разговоров уже не возникнет.
А как еще объяснить маневры адвоката, запутавшегося в собственных показаниях? То признал свою вину подзащитный, то он признался в том, что «произошла автоавария с его машиной». Если события будут и дальше развиваться по столь неоднозначному сценарию, то не удивимся, что Ефремов и вовсе назовет себя невинным свидетелем трагедии. А вот кем признает его суд — покажет время.