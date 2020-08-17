В каких российских регионах самый доступный бензин

Учитывая все вышесказанное, было бы некорректно в очередной раз сравнивать голые цифры стел в субъектах Федерации. А потому в основу нового исследования, проведенного агентством РИА «Новости», легли не только топливные прайсы, но и средняя зарплата по региону. Аналитики подсчитали, сколько литров бензина могут приобрести на свое жалование жители тех или иных областей.
Так, самый доступный бензин обнаружили в Ямало-Ненецком АО, где водители могут купить 2160 л по цене порядка 41,7 рубля за литр. На второй строчке рейтинга расположилась Москва — усредненной столичной зарплаты хватает на 1939 л (43,1 ₽/л). Замыкает первую тройку Чукотский АО — 1727 л (56 ₽/л).
Неплохо дела с горючкой обстоят в Магаданской, Сахалинской, Мурманской, Московской, Тюменской и Архангельской областях, Ханты-Мансийском АО, Санкт-Петербурге, Республиках Саха и Коми, а также в Камчатском, Красноярском и Хабаровском краях. Там на среднее жалование можно приобрести более 1000 л 92-го.
Самая низкая доступность бензина на Северном Кавказе: в рейтинг аутсайдеров входят Дагестан (535 л, 45,5 ₽/л), Карачаево-Черкесия (550 л, 44,3 ₽/л) и Кабардино-Балкария (567 л, 43,9 ₽/л). Также средних зарплат хватает меньше чем на 600 л бензина в Ивановской и Тамбовской областях, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Калмыкии и Адыгее.