В каких российских регионах самый доступный бензин

Учитывая все вышесказанное, было бы некорректно в очередной раз сравнивать голые цифры стел в субъектах Федерации. А потому в основу нового исследования, проведенного агентством РИА «Новости», легли не только топливные прайсы, но и средняя зарплата по региону. Аналитики подсчитали, сколько литров бензина могут приобрести на свое жалование жители тех или иных областей.

Так, самый доступный бензин обнаружили в Ямало-Ненецком АО, где водители могут купить 2160 л по цене порядка 41,7 рубля за литр. На второй строчке рейтинга расположилась Москва — усредненной столичной зарплаты хватает на 1939 л (43,1 ₽/л). Замыкает первую тройку Чукотский АО — 1727 л (56 ₽/л).