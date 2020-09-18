Актер Михаил Ефремов может пойти по стопам Мары Багдасарян

Некогда крайне активный в СМИ, а в последнее время ушедший в медийную «тень», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков неожиданно решил напомнить о себе любимом широкой общественности. В качестве мишени для громкого выступления он выбрал артиста Михаила Ефремова, недавно осужденного на 8 лет лишения свободы за устроенное им «пьяное» ДТП с погибшим.

Авария произошла 8 июня этого года на Садовом кольце в Москве, а 8 сентября аварийщика взяли под стражу в зале Пресненского суда. Пик интереса досужей публики к ситуации вокруг «гражданина поэта» уже явно и бесповоротно прошел, однако г-н Лысаков, видимо, счел, что шанс попиариться за счет этого скандала все-таки еще имеется. Не удивительно, в этой связи, что парламентарий громко возвестил миру, что у Михаила Ефремова следует совсем отобрать водительское удостоверение, а не только лишить его «прав» на три года, как недавно постановил Пресненский суд.

— Учитывая его зависимость от алкоголя, а также употребление наркотиков, что подтверждено материалами дела, он не имеет права по медицинским показаниям управлять ТС. Прошу провести тщательную всестороннюю проверку данной информации и направить в суд иск о признании недействительным водительского удостоверения Михаила Ефремова, — цитирует РИА Новости обращение Лысакова в Следственный комитет РФ.