Почему уличные гонщики — всего-навсего… банальные неудачники по жизни

Но обе категории оказались беспомощны, в разных формулировках всего лишь пожелав Маре сгореть на костре, поскольку иного эффективного воздействия выработать не сумели. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», методы работы с такими индивидуумами есть.

Правда, единственный, чьи рассуждения имеет смысл услышать в связи с Марой Багдасарян, а заодно Русланом Шамсуаровым и прочими светофорными гонщиками — это специалист по стритрейсерам и незаконным гонкам Карл-Фридрих Фосс, член правления Ассоциации немецких дорожных психологов (BNV). И для начала герр Фосс предлагает уклониться от соучастия, когда вас непроизвольно делают свидетелем гонки и азартно провоцируют поглядеть на развязку:

– Ни в коем случае нельзя увлекаться и ехать за ними, пытаясь не отставать. В такой ситуации сложно сохранять контроль над собой, поскольку вас соблазняют собственные рефлексы. Не делайте из себя героя, пытаясь преследовать их…

Иначе говоря, если резвая кавалькада промчалась мимо вас, то пусть себе едет дальше. Если у вас переполнился памперс терпения, позвоните в полицию, продиктовав номера, обстоятельства и поезжайте своей дорогой, стараясь удалиться от стритрейсеров на максимальное расстояние.