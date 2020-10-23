Почему уличные гонщики — всего-навсего… банальные неудачники по жизни

Но обе категории оказались беспомощны, в разных формулировках всего лишь пожелав Маре сгореть на костре, поскольку иного эффективного воздействия выработать не сумели. Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», методы работы с такими индивидуумами есть.
Правда, единственный, чьи рассуждения имеет смысл услышать в связи с Марой Багдасарян, а заодно Русланом Шамсуаровым и прочими светофорными гонщиками — это специалист по стритрейсерам и незаконным гонкам Карл-Фридрих Фосс, член правления Ассоциации немецких дорожных психологов (BNV). И для начала герр Фосс предлагает уклониться от соучастия, когда вас непроизвольно делают свидетелем гонки и азартно провоцируют поглядеть на развязку:
– Ни в коем случае нельзя увлекаться и ехать за ними, пытаясь не отставать. В такой ситуации сложно сохранять контроль над собой, поскольку вас соблазняют собственные рефлексы. Не делайте из себя героя, пытаясь преследовать их…
Иначе говоря, если резвая кавалькада промчалась мимо вас, то пусть себе едет дальше. Если у вас переполнился памперс терпения, позвоните в полицию, продиктовав номера, обстоятельства и поезжайте своей дорогой, стараясь удалиться от стритрейсеров на максимальное расстояние.
Психолог Карл-Фридрих Фосс предостерегает:
– Это не преступники, которые решительно идут на дело. Это люди, которые не могут справиться с жизненными неудачами. В обычной жизни они нормально держат себя под контролем и не требуют специфических мер персонального воздействия…
Исследуя мотивацию уличных гонщиков, доктор Фосс констатирует, «ейсерами были в основном люди, которые не особо хорошо зарекомендовали себя в других сферах жизни, поэтому имеет место фиксация на машине. Особенно опасно, если человек получил быструю машину на время, взял ее у друзей, тайно забрал из папиного гаража, взял в аренду, угнал. Поэтому возникает стремление насладиться скоростной игрушкой как можно быстрее (во всех смыслах)».
При этом немецкий ученый выделяет две важные особенности стритрейсеров. Во-первых, у них нет сочувствия к жертве. Жертву не учитывают, не прогнозируют и когда она обнаруживается, то длительное время воспринимают помехой, спутавшей планы. А во-вторых, такие люди не любят говорить о неприятных переживаниях и тем более о собственном поражении, и подобным образом данная клиентура компенсируют отсутствие успеха в жизни. Однако, по мнению г-на Фосса, «они не Рэмбо, и когда вы сталкиваетесь с ними вне автомобильного контекста, никогда не поверите, кто перед вами». Но главное в том, что у Карла-Фридриха Фосса есть свой ответ на русское «Что делать»?
Немецкий психолог полагает, что поведение уличных гонщиков — следствие педагогической запущенности — людей надо воспитывать. А еще он выступает за то, чтобы давать больше советов клиентам, особенно из категории «находящихся под угрозой исчезновения» — молодым мужчинам:
– Я, например, регулярно говорю о безопасности дорожного движения в учебных заведениях. Эта тема вызывает большой интерес…
Находящиеся под угрозой исчезновения немцы слушают психолога внимательно еще и потому, что начиная с 2016 года, когда уличные гонщики устроили смертельную аварию на Курфюрстендам в Берлине, правоприменительная практика в Германии изменилась. Виновники аварии были приговорены к пожизненному заключению за убийство.
Председательствующий на суде тогда объявил, что «произошедшее не имело ничего общего с халатностью. Они были влюблены в себя и безжалостны, и они буквально обожали свои машины. Подсудимые зря играли чужими жизнями».