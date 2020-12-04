Что послушать в машине: в России запустили первый аудиосимулятор такси

В классическом понимании симулятор — это имитатор какого-либо процесса, посредством которого пользователь может примерить на себя ту или иную роль. Однако «Тариф: поболтать» представляет собой не компьютерную игру или мобильное приложение, а подкаст. Причем это первый в русскоязычном подкастинге симулятор такси.

В рамках передачи «пассажиры» — то есть приглашенные гости — делятся захватывающими историями с «водительницей» — ведущей подкаста. Слушателей аудиопрограммы «Тариф: поболтать» ждет 12 выпусков, каждый из которых имею свою тему, например, работа, родительство, дружба, путешествия и так далее.

Первый «Тариф: поболтать» уже опубликован в подкаст-сервисах. Героем пилотного выпуска стал Карен Шаинян, автор YouTube-шоу «Открытый разговор с веселыми людьми». По легенде, он вызывает такси до аэропорта Шереметьево — между ним и таксистом сразу же завязывается разговор: пассажир рассказывает о своем проекте и какие-то забавные ситуации из жизни.

«Тариф: поболтать» — совместный проект сервиса заказа такси «Ситимобил» и студии подкастов ТОЛК — это не просто беседа ведущего и гостя в студии. Авторы программы потрудились над звуковым сопровождением разговора: на заднем фоне слышны сигналы других автомобилей, поворотники, шум дороги. В общем, у слушателя складывается впечатление, что он тоже находится в той самой машине такси и участвует в диалоге.