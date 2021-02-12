Столичных водителей опять поразят в правах ради 3000 велокурьеров

Тем не менее, есть и хорошие новости. В частности г-н Шахбазян из ЦОДД уверил, что задача полной деавтомобилизации города пока не стоит, а вот вопрос изменений в ПДД, в которых будут учтены новые «средства индивидуальной мобильности», обсуждается.

Напомним, что сейчас согласно действующим ПДД, человек на самокате (даже скоростном электросамокате), это пешеход, привлечь к ответственности которого, даже если он, двигаясь со скоростью 75 км/ч совершил наезд на человека или стал причиной дорожной аварии, крайне сложно. В тоже время, по данным озвученным на мероприятии, в 2020 году 4 человека погибли именно при столкновении с электрическими СИМ. Но так как законных оснований требовать наличия «прва» на вождение электро-вело-СИМ для курьеров нет, то как добиться того, чтобы на будущий год число таких трагедий не увеличилось — пока не ясно. Ведь внести изменения в существующие ПДД не так просто, к тому же это федеральное законодательство, а московские реалии очень отличаются от общероссийских.

Кстати, со слов агрегаторов-организаторов велодоставки, сегодня в Москве работают не менее 3000 велокурьеров, исполняющих в день/смену 20—30 поездок. На вопрос о том, как идентифицировать сейчас этих курьеро, в случае дорожных происшествий, представители этих сервисов рекомендовали определять их по QR-кодам и номерам на их…сумках. Еще в случае чего можно звонить и писать в службу поддержки. Ну или в «Спортлото». Главное помните, если курьер вас сбил и уехал, вам нужно не забыть рассмотреть его QR-код. А так компании-доставщики, чьи курьеры также используют пресловутые СИМ, уверили, что проводят разъяснительную работу, вешают плакаты, обучают своих сотрудников ПДД.