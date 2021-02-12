Столичных водителей опять поразят в правах ради 3000 велокурьеров

На днях в Москве прошел круглый стол по обсуждению очередного расширения велоинфраструктуры в нашем городе. На мероприятии присутствовали муниципальные депутаты, представители органов власти и сервисов велодоставки, общественники, велоактивисты, сотрудники ЦОДД и МАДИ.
Насколько это мероприятие оказалось актуальным, весьма красноречиво рассказала в своем посте в соцсетях активистка из ЦАО столицы Светлана Колосова: «робко прячется под грязными сугробами никому сейчас ненужная велодорожка на Лесной улице, бороздят просторы наших тротуаров десятки велокурьеров, заставляя пешеходов отпрыгивать из-под их колес в те самые сугробы».
Едкая, но верная оценка, особенно с учетом того, что в ходе круглого стола «Велобудущее мегаполиса» выяснилось, что органы власти и некоторые общественные организации действительно беспокоит вопрос увеличения числа конфликтов между пешеходами и велосипедистами, а также пользователями так называемых СИМ — средств индивидуальной мобильности (самокатов, моноколес, велоскутеров и так далее). В последние годы количество велосипедистов выросло, а карантинные ограничения по COVID-19 заставили москвичей пользоваться сервисами доставки, что привело и к росту числа велокурьеров «Яндекс.Еда», «Delivery club», «Кухня на районе» и прочих сервисов доставки.
– Многие до сих пор не могут смириться с ростом числа велокурьеров на улицах Москвы и планами властей города по развитию велоинфраструкуры, объясняя это блажью узкого круга «велофанатиков», — пояснил порталу «АвтоВзгляд» свою позицию инициатор мероприятия, глава муниципального округа Тверской Яков Якубович. — Некоторые высказывают предположения о финансовой ангажированности столичных планировщиков, участвующих в проектировании городской среды и дорожно-транспортной инфраструктуры, но я все-таки полагаю, что во многом такое отношение связано с недостатком доверия между властью и обществом. И главное — отсутствием диалога между всеми заинтересованными сторонами — пешеходами, автомобилистами, велосипедистами и транспортными чиновниками. Все-таки объективно мы видим, что велосипед из сезонного развлечения превращается в средство передвижения и даже в орудие труда, а значит нужно учитывать этот фактор и предусмотреть, как сократить до минимума число конфликтных ситуаций и соблюсти интересы всех участников движения…
– Как я понял, прокладывать велодорожки уже точно будут в целом ряде районов Москвы, — говорит активист Бутырского района Денис Галахов. — Странно вот что. Обоснованность этих изменений. Судя по озвученным на мероприятии данным, например, по Академическому району, в Дептранс на счет расширения велоинфраструктуры поступило всего 4 предложения при том, что этот район населяют 110 с небольшим тысяч жителей. В Люблино-Марьино проекту дали зеленый свет на основании… 10 обращений. При том, что в Марьино сейчас живет более 250 тысяч человек, а в Люблино — 172 тысячи. Из района Строгино поступило и вовсе 5 обращений из 161 тысячи жителей. Из Отрадного — 7 при условии, что там сейчас проживают более 180 тысяч человек. Вот бы так с парковками у больниц можно было, — восхищается оперативностью реакции транспортных чиновник наш собеседник.
Тем не менее, есть и хорошие новости. В частности г-н Шахбазян из ЦОДД уверил, что задача полной деавтомобилизации города пока не стоит, а вот вопрос изменений в ПДД, в которых будут учтены новые «средства индивидуальной мобильности», обсуждается.
Напомним, что сейчас согласно действующим ПДД, человек на самокате (даже скоростном электросамокате), это пешеход, привлечь к ответственности которого, даже если он, двигаясь со скоростью 75 км/ч совершил наезд на человека или стал причиной дорожной аварии, крайне сложно. В тоже время, по данным озвученным на мероприятии, в 2020 году 4 человека погибли именно при столкновении с электрическими СИМ. Но так как законных оснований требовать наличия «прва» на вождение электро-вело-СИМ для курьеров нет, то как добиться того, чтобы на будущий год число таких трагедий не увеличилось — пока не ясно. Ведь внести изменения в существующие ПДД не так просто, к тому же это федеральное законодательство, а московские реалии очень отличаются от общероссийских.
Кстати, со слов агрегаторов-организаторов велодоставки, сегодня в Москве работают не менее 3000 велокурьеров, исполняющих в день/смену 20—30 поездок. На вопрос о том, как идентифицировать сейчас этих курьеро, в случае дорожных происшествий, представители этих сервисов рекомендовали определять их по QR-кодам и номерам на их…сумках. Еще в случае чего можно звонить и писать в службу поддержки. Ну или в «Спортлото». Главное помните, если курьер вас сбил и уехал, вам нужно не забыть рассмотреть его QR-код. А так компании-доставщики, чьи курьеры также используют пресловутые СИМ, уверили, что проводят разъяснительную работу, вешают плакаты, обучают своих сотрудников ПДД.
Тем не менее, больше, чем безопасность пешеходов или автомобилистов, представителей сервисов велодоставки все таки волнует то, что велодорожек мало и то, что на Кутузовском проспекте скорость более 90км/ч, что небезопасно для курьеров. Поэтому в городе с 12 млн. населения (по официальным данным) и с 20 млн. (по оценкам некоторых экспертов), по их мнению, необходимо предпринять комплекс мер для удоства велосипедистов: успокоить и изменить движение, выделить велополосы.
Еще раз напомним, что это все для 3000 курьеров на вело, электровело и электротрайках. Ну и еще для нескольких тысяч тех велосипедистов, кто ездит только в теплые дни весна — осень и лето. Заметьте, речь даже пока не идет о десятках тысяч велосипедистов в Москве. Но для них планируется успокоить всех и все и проложить сотни километров велодорожек! При этом у велосипедистов и водителей СИМ по прежнему не будет в обозримом будущем никакой ответственности в случае ДТП, никакого ОСАГО, никаких в/e и правил.
И еще одна любопытная деталь. Среди тех, кто за круглым столом радел за велобудущее нашего мегаполиса, на вопрос о том, сколько участников мероприятия прибыло сюда на велосипеде, положительный ответ дал только один человек. Им оказалась представительница сервиса «Яндекс. Лавка» Анна Кузьмина. Остальным — мороз и холодно. Пожалуй, это самый честный и понятный ответ на вопрос о необходимости масштабного расширения велоинфраструктуры и перспективах велобудущего, которое сейчас так настойчиво пытаются навязать нашему климатически не сильно дружелюбному к велосипедам мегаполису, вопреки интересам и желаниям миллионов его жителей.