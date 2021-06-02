«Несносная» тема: автовладельцы дождались гаражной амнистии

Сколько в Москве членов гаражных кооперативов, доподлинно вам не скажет никто. Однако совершенно точно известно, что городские владельцы «плоскостных» гаражей многие годы живут в постоянном страхе, что в любой момент их «домик для машины» в одночасье исчезнет. Как исчезли за последние годы сотни тысяч таких машиномест по всему городу.

Да что далеко ходить: буквально в эти дни на улице Римского-Корсакова разворачивается очередной акт этой драмы. Со всеми сопутствующими атрибутами: возмущение жителей близлежащих домов, «внезапное» превращением старых досаафовских гаражей в «объект самостроя», подлежащий срочному сносу.

Далее случился по-гусарски лихой набег каких-то непонятных людей со строительной техникой. Они быстро и сноровисто подготовили добротные металлические боксы для сдачи в пункт приема металлолома. В ходе той молниеносной «спецоперации», вроде как снкционированной районными властями, даже сгорела иномарка, хозяин которой не успел вовремя эвакуировать свою «ласточку» из зоны молниеносного благоустройства территории. Характерно, что за свои гаражи их владельцы принудительно получили по 175 000 рублей компенсации. Это почти вдвое меньше текущих рыночных цен на такие сооружения…

Подобные, хотя и формально законные, но явно отдающие беспределом 90-х истории, следствие того, что до последнего времени большинство гаражных комплексов, построенных до 2005 года, существуют буквально «на птичьих правах». Они живут ровно до того момента, пока какая-нибудь строительная компания не положит глаз на землю, на которой стоят гаражи. Один росчерк пера в тишине кабинета в местной управе — и вот уже воют и разбрасывают искры циркулярные пилы, кромсая металл боксов.