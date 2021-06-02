«Несносная» тема: автовладельцы дождались гаражной амнистии

Сколько в Москве членов гаражных кооперативов, доподлинно вам не скажет никто. Однако совершенно точно известно, что городские владельцы «плоскостных» гаражей многие годы живут в постоянном страхе, что в любой момент их «домик для машины» в одночасье исчезнет. Как исчезли за последние годы сотни тысяч таких машиномест по всему городу.
Да что далеко ходить: буквально в эти дни на улице Римского-Корсакова разворачивается очередной акт этой драмы. Со всеми сопутствующими атрибутами: возмущение жителей близлежащих домов, «внезапное» превращением старых досаафовских гаражей в «объект самостроя», подлежащий срочному сносу.
Далее случился по-гусарски лихой набег каких-то непонятных людей со строительной техникой. Они быстро и сноровисто подготовили добротные металлические боксы для сдачи в пункт приема металлолома. В ходе той молниеносной «спецоперации», вроде как снкционированной районными властями, даже сгорела иномарка, хозяин которой не успел вовремя эвакуировать свою «ласточку» из зоны молниеносного благоустройства территории. Характерно, что за свои гаражи их владельцы принудительно получили по 175 000 рублей компенсации. Это почти вдвое меньше текущих рыночных цен на такие сооружения…
Подобные, хотя и формально законные, но явно отдающие беспределом 90-х истории, следствие того, что до последнего времени большинство гаражных комплексов, построенных до 2005 года, существуют буквально «на птичьих правах». Они живут ровно до того момента, пока какая-нибудь строительная компания не положит глаз на землю, на которой стоят гаражи. Один росчерк пера в тишине кабинета в местной управе — и вот уже воют и разбрасывают искры циркулярные пилы, кромсая металл боксов.
Но уже в сентябре 2021-го владельцы подобных «квартир для машин» получат возможность легализовать свою недвижимость, став, помимо прочего, владельцами земли, на которой располагается гараж — с постановкой объекта на кадастровый учет и иммунитетом против фокусов чиновников по превращению кооперативов автовладельцев в «объект самостроя». Для государства же плюс тут в том, что огромная масса находящихся вне закона объектов недвижимости превратятся в налогооблагаемое имущество.
Когда проект «гаражной амнистии» проходил через Госдуму, представители «Единой России», инициировавшие, повторимся, появление новеллы, сравнивали его с «дачной амнистией». Как домики садоводов вывели из «межзаконья», так и с гаражами поступят.
Правда, есть нюанс: далеко не всякий гараж можно «амнистировать». А только построенный до 30 декабря 2005 года — до принятия Градостроительного кодекса. Легкие укрытия для машин вроде некогда популярных «ракушек» — тоже мимо. Как и подземные гаражи, гаражи в многоквартирных домах, а также самострой без разрешения.
«Гаражную амнистию» можно будет оформить через МФЦ или местный орган власти, выполняющий такие функции. Письменное заявлению владельца гаража придется подкрепить документом о выделении земли под хранилище машины. Гаражный кооператив, помимо такой бумаги, должен будет представить решение собрания «кооператоров» и выписку из ЕГРЮЛ (если она есть). Кроме того, потребуется схема расположения участка на кадастровом плане и технический план самого гаража.
Многим людям еще во времена СССР землю под гаражи «выделяли в пользование». Разумеется, никаких документов на обладание ею у потомков и наследников некогда гордых обладателей советских «Жигулей», «Волг» и «Москвичей» и в помине нет. Им, в качестве подтверждения реальной эксплуатации и владения «объектом», можно предъявить властям, например, договор с электросетью. Или документ о технической инвентаризации. Даже старые квитанции на оплату «коммуналки» сгодятся.
Для регистрации прав автовладельца на гараж и землю местные власти направляют предъявленные бумаги в Росреестр. На их основании участок земли поставят на кадастровый учет и зарегистрируют права собственности на землю и строение — примерно за 20 рабочих дней.
– Лично я с нетерпением жду осени, когда вступит в силу закон о так называемой гаражной амнистии, поскольку сам являюсь владельцем пая в капитальном гаражном кооперативе, — комментирует новацию порталу «АвтоВзгляд» координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Оцениваю новеллу как крайне положительную для миллионов таких же как я владельцев подобной специфической недвижимости. Кое-кто говорит, что «гаражная амнистия» защитит твой бокс с машиной от сноса ради строительства очередного жилого комплекса. Это не так. Если власти решат снести гараж, официально поставленный на кадастровый учет через механизм «гаражной амнистии», его все равно в конце концов снесут. По решению суда, например. Но при этом владелец такой недвижимости получит компенсацию ее стоимости в полном объеме — в соответствии с кадастровой оценкой! А не смешные 175 000 рублей, которые выплачивают, например, в Москве владельцу сносимого бокса в гаражном кооперативе. Суть «гаражной амнистии» — гарантия защиты имущественных прав владельца гаража…
Собственно говоря, именно эти цели и преследовали идеологи «гаражной амнистии». Вот что говорит один из авторов этой новеллы — депутат от «Единой России», председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников:
— В советское, да и в российское время внятного законодательства, касающегося гаражей, не существовало вообще. А между тем, проблемы с установлением права собственности на такого рода объекты касаются, по нашим данным, не менее 1 млн. их фактических владельцев. Сейчас решить такой вопрос можно только через суд — например, в рамках наследственных и им подобным дел. СМИ называют наш закон, который начнет действовать в сентябре, «гаражной амнистией». Красивая фраза. Но на самом деле он не об «амнистии».
Мы впервые прописали четкий порядок упрощенного оформления прав собственности гражданина на гараж и на землю под ним. Это касается не только капитальных строений, но и металлических «боксов», расположенных в гаражных объединениях.. Они ведь, как правило, вообще никак не обозначены на городских планах. Для местных властей это, фактически, пустое место. Можно в любой момент снести все и никаких компенсаций не платить владельцам. С вступлением в силу нашего закона, гаражи, можно сказать, «материализуются» для городских властей и у граждан появится надежная гарантия защиты своих имущественных прав. Но проблема гаражей не только в их оформлении.
Существует большое юридическое «белое пятно», касающееся прав собственности на объекты, расположенные на территории гаражных комплексов: автомойки и автосервисы, подъездные дороги и тому подобные вещи. Чтобы ввести все это в четкое правовое поле, мы сейчас разрабатываем специальный закон «О гаражах, их объединениях и праве собственности». Рассчитываем внести его на рассмотрение Госдумы до конца текущей весенней сессии. Так что работа над «гаражной амнистией» продолжается…