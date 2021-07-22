Каждый третий россиянин готов пересесть с личного автомобиля на каршеринг

Так, о готовности пересесть на каршеринг с личного автомобиля заявили 40% респондентов. Большинство (36%) отмечает среди главных преимуществ арендованной машины отсутствие расходов на содержание, топливо и обслуживание. Еще 30% — возможность брать авто при необходимости, 28% — что не нужно тратить крупную сумму денег на приобретение собственного транспорта.

Кроме того, пользователи каршеринга выделяют отсутствие забот о парковке (28%) и возможность знакомиться с разными моделями (18%). Четверти опрошенных хотелось бы, чтобы в их городе сервис краткосрочной аренды развивался активнее. Потому что он, по мнению респондентов, решает проблему загруженности общественного транспорта и способствует уменьшению автопарка страны, улучшая тем самым экологию и искореняя пробки.

Среди пользователей каршеринга больше всего миллениалов — 39% приходится на водителей в возрасте от 25 до 34 лет. Две трети опрошенных (64%) берут автомобили в краткосрочную аренду не реже одного раза в месяц, еще 15% — даже чаще. При этом 10% респондентов признались, что получали «права» именно для того, чтобы пользоваться сервисом, и покупать собственную машину они не планируют.

Добавим, что опрос провел каршеринг-сервис «Ситидрайв» совместно с компанией ResearchMe. В исследовании приняли участие 1203 человека, проживающих в разных уголках России и не понаслышке знакомых с услугой краткосрочной аренды машин.