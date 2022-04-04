Почему умные автомобилисты поедут летом в Крым, а не в Сочи

Подавляющему большинству россиян, несмотря на все кризисные сложности, все равно так или иначе предстоит пойти в отпуск. Спецоперация — спецоперацией, а обед, то есть летний отдых — по расписанию! Но вот незадача: события на Украине и антироссийские санкции изрядно подрубили наши возможности как следует отдохнуть.
Наиболее привычные турнаправления сейчас, говоря по-простому, «накрылось»: самолеты из России летают теперь далеко не всюду, «отрубленные» от международных платежных систем карточки россиян за рубежом не работают, а наличную валюту попробуй купи в родном отечестве. Курс рубля подскочил, а неопределенность в экономике и вызываемый им страх безработицы к приобретению резко подорожавших туров в Турцию и Египет не располагают.
Из числа доступных курортных мест, реально доступных для рядового россиянина, остается только черноморское побережье. Причем, по понятным причинам, выбор большинства отпускников окажется за Сочи, а не за Крымом.
В результате на черноморском побережье Краснодарского края этим летом ожидается форменное столпотворение. Практически вся страна ломанется летом именно сюда. Причем на машинах будет еще больше людей, чем в прошлом году. Во-первых, чтобы не рисковать и не связываться с потенциально возможными закрытиями аэропортов, а во-вторых — чтобы сэкономить изрядную сумму на билетах, особенно в случае семейного отдыха.
Из-за ожидающегося наплыва отдыхающих, в той же сочинской агломерации не только подскочат цены, но и появятся серьезные «пробки», возникнут небывалые проблемы с парковкой и прочие подобные «радости». Между тем, наиболее здравомыслящие и прагматичные автомобилисты поедут отдыхать не туда, а все же в Крым
Ведь с безопасностью там, скорее всего, все будет нормально. Хотя бы потому, что если спецоперация на Украине пойдет так, как сейчас, то через пару месяцев ВСУ окажется физически нечем заправлять технику, нечем стрелять и конфликт сам собой заглохнет.
Кроме того, в Крыму сейчас прописалось столько всевозможных «силовиков», что преступность тут имеет место лишь бытовая, из серии «по пьяной лавочке». А этого «добра» хватает и в столицах, и за Уралом… Если раньше кое-кого из сограждан останавливали от отдыха в Крыму мысли о возможных проблемах с посещением европейских стран, то сейчас уже и они могут расслабиться: и без посещения полуострова проблемы при выезде в недружественые государства обеспечены.
Не стоит забывать, что популярные глобальные сервисы по бронированию гостиниц в России уже не работают. Что стало еще одной проблемой для крымских отелей и пансионатов: откуда брать клиентов? Все вместе это неизбежно приведет к полупустым гостиницам и отелям в Крыму, низким ценам и по-факту безопасному отдыху на полуострове.
А существующее сокращение авиасообщения с ним только добавляет уверенности в главном выводе: в этом году тот, кто поедет отдыхать летом в Крым на машине, однозначно будет избавлен от лицезрения толп на пляжах, да еще и денег на отпуске сэкономит.