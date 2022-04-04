Почему умные автомобилисты поедут летом в Крым, а не в Сочи

Подавляющему большинству россиян, несмотря на все кризисные сложности, все равно так или иначе предстоит пойти в отпуск. Спецоперация — спецоперацией, а обед, то есть летний отдых — по расписанию! Но вот незадача: события на Украине и антироссийские санкции изрядно подрубили наши возможности как следует отдохнуть.

Наиболее привычные турнаправления сейчас, говоря по-простому, «накрылось»: самолеты из России летают теперь далеко не всюду, «отрубленные» от международных платежных систем карточки россиян за рубежом не работают, а наличную валюту попробуй купи в родном отечестве. Курс рубля подскочил, а неопределенность в экономике и вызываемый им страх безработицы к приобретению резко подорожавших туров в Турцию и Египет не располагают.

Из числа доступных курортных мест, реально доступных для рядового россиянина, остается только черноморское побережье. Причем, по понятным причинам, выбор большинства отпускников окажется за Сочи, а не за Крымом.