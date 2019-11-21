В Москве отменили транспортный налог на некоторые автомобили

Мосгордума в третьем чтении одобрила льготное налогообложение для владельцев электрокаров, а проще говоря — отменила для них этот платеж. Правда, не навсегда, а пока до 2024 года. При этом на транспорт с гибридными силовыми установками привилегия не распространяется.

Но простимулирует ли эта мера продажи в Белокаменной «зеленого» транспорта? Во-первых, покупка электрокара для наших соотечественников — удовольствие не из дешевых, недоступное рядовым гражданам. Кроме того, даже мало-мальски развитой инфраструктуры для экологически чистого транспорта как не было, так и нет. Хотя количество мест, где можно подпитать батарейки в Москве, растет. Сегодня их насчитывается порядка 40, но на портале «Московский транспорт» сообщается, что до конца года их число возрастет до 190.

Напомним, что за первые три квартала, по данным «Автостата», рынок электромобилей в нашей стране составил 2646 единиц, включая новые авто и «вторичку». Причем такие «легковушки» без пробега разошлись тиражом всего в 261 экземпляр.