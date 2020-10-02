Коронавирусные каникулы для покупки ОСАГО без техосмотра закончились

В апреле, когда под самоизоляцию попали не только граждане, но и большинство организаций, Центробанк разрешил страховым компаниям продавать полисы ОСАГО без предъявления автовладельцами диагностических карт. А как иначе — на вынужденные каникулы отправились и пункты техосмотра.

Многие «ковидные» ограничения сняли еще в начале лета, однако приобретать «автогражданку» без техосмотра можно было до сих пор. С 1 октября страховые компании вернулись к традиционной схеме — клиентам больше не продают полисы ОСАГО без диагностической карты.

Впрочем, не исключено, что к этой «коронавирусной» мере власти вернутся совсем скоро, ведь все указывает на то, что вторая волна пандемии нас все-таки захлестнет. Портал «АвтоВзгляд» разглядел аж 5 признаков того, что жесткий карантин не за горами. Подробнее — здесь.

Добавим: тем, кто успел воспользоваться «ковидными» льготами и купил «автогражданку» без техосмотра в период с апреля по сентябрь, пройти его все же придется. До 31 октября нужно получить диагностическую карту и предъявить документ в свою страховую компанию, чтобы та «подвязала» его к полису.