Какие автомобили чаще всего угоняли у россиян в 2021 году

Самым востребованным автомобилем у российских похитителей в прошлом году стал Hyundai Santa Fe — на него пришлось 12% всех обращений по КАСКО, связанных с кражей транспортного средства. На вторую строчку с восьмой поднялся Mitsubishi Outlander (11%), а на третью с пятой — Kia Rio (10%). В ТОП-5 также вошли Kia Sportage (8%), который по итогам 2020-го был третьим, и Kia Sorento (7%), поднявшийся с девятой позиции.

Hyundai Tucson как занимал шестое место рейтинга, так его и занимает, хотя обращений стало чуть больше: 5% против 4%. Прошлогодний серебряный призер Toyota Camry опустился аж на седьмую позицию (5%). Тот же результат (5%) у Volkswagen Polo, которого в прошлом году в списке не было, а девятым финишировал Toyota RAV4 (4%). Любопытно, что именно этот кроссовер в 2020-м возглавлял рейтинг с показателем в 11%.

Добавим, что по итогам 2021-го рейтинг самых популярных у угонщиков автомобилей покинули сразу два востребованных «корейца»: Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Их стали «уводить» реже. Впрочем, количество автомобильных краж снизились в принципе: по данным «АльфаСтрахования», сразу на 33% по сравнению с 2020-м.