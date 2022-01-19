В России резко сократилось число автоугонов

Любопытно, что первую строчку списка самых угоняемых авто возглавил именно Hyundai Santa Fe. Объясним: тот же кроссовер открыл прошлогодний рейтинг другой страховой компании — «АльфаСтрахование». Похоже, владельцам «Санты» действительно есть, о чем переживать… Но вернемся к результатам исследования ВСК.

Второе и третье места «хит-парада» самых привлекательных для автоворов машин делят Kia и Toyota — на них пришлось по 19,5% краж. Если говорить конкретнее, то от своих хозяев чаще всего «уезжали» Kia Rio и Sportage, а также Toyota Land Cruiser и Camry. А вот наименьшим спросом пользовались автомобили Mazda, Peugeot и УАЗ.

— По итогам 2021 года было зафиксировано почти на 60% меньше угонов. Это хорошая динамика, однако не стоит забывать, что нельзя быть на 100% уверенным в безопасности своего автомобиля. Текущая ситуация на авторынке — дефицит новых авто и комплектующих для них — может повлечь всплеск преступлений, ведь чаще всего популярные автомобили угоняют именно для перепродажи на запчасти, — предупреждает Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.