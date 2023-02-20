Дайте два: ставки по автокредитам упали ниже плинтуса

В начале этого года на рынке банковских автозаймов царило непривычное оживление. По оценке вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, в минувшем январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей как минимум 75 млрд. рублей, что на 6% превышает итоги декабря 2022 года. Около 60% в структуре продаж заняли транспортные средства из РФ и КНР. Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн. руб., за год снизившись на 18%.
Как пояснил порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор Совкомбанка Артем Языков, основным драйвером увеличения выдачи автокредитов и продажи новых автомобилей в январе 2023 года стало возобновление госпрограммы субсидирования первоначального взноса при покупке авто.
НОВЫЕ ТРЕНДЫ
Помимо этого на впечатляющие результаты повлияли еще два фактора — увеличился выбор т/с (как вследствие выхода новых марок на рынок, прежде всего из Китая, так и параллельного импорта), а также ожидаемый рост цен на авто, — отметил в беседе с нашим корреспондентом руководитель дирекции развития автокредитования «Альфа-Банка» Сергей Литвиненко. Из новых трендов он выделил растущий объем продаж электромобилей, в том числе российских брендов Evolute и «Москвич». «Росбанк Авто» начал продажи электроавтомобилей китайского бренда Skywell. Напомним, при покупке «электричек» скидка во всех регионах РФ составляет 25%, но не более 625 тыс. руб.
Набирает силу еще ряд важных тенденций — банки расширяют партнерские сети автодилеров, упрощают оформление заявок в мобильных приложениях и на специализированных сайтах. К примеру, «Альфа-Банк» недавно запустил предложение для брендов Evolute и Voyah. Кроме того, растет популярность программ авторассрочки.
И рассрочка
На рынке появились продукты с довольно оригинальной конфигурацией: клиент берет рассрочку сроком на 36 месяцев с остаточным платежом до 60%, который по его заявлению может быть пролонгирован еще на 36 или 48 месяцев. Таким образом, гражданин не только получает беспроцентную рассрочку на покупку нового авто, но и минимальный размер ежемесячного платежа.
Кредитные организации, уловив новую сильную волну спроса, улучшают условия по продуктовым линейкам. Например, на днях «Открытие Авто» при оформлении страхования транспортного средства снизил минимальную ставку до 9% годовых в рублях. «Альфа-Банк» скорректировал условия по программе «Рефинансирование» и уменьшил для зарплатных клиентов минимальную ставку на 0,5 п. п. до 4%.
«Прогулявшись» по сайтам банков, портал «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что самые выгодные условия по автокредитам на текущий момент предлагают два крупных госбанка. В первом случае ссуду на сумму до 3 млн. руб. сроком от 13 месяцев до 84 месяцев можно получить на покупку подержанного и нового автомобиля по ставке от 1,4%. Полис КАСКО и передача автомобиля в залог не обязательны. Но при передаче в залог приобретаемого или имеющегося автомобиля существенно снижается размер процентной ставки. Во втором кредит на сумму до 7 млн руб. сроком до 7 лет выдается на покупку в салоне нового легкового автомобиля или с пробегом по ставке от 2,4%.
Хорошие перспективы…
Артем Языков не видит в ближайшее время предпосылок для существенного изменения ставок по автокредитам, которые корректируются вслед за изменениями ключевой ставки Банка России. При этом, по его мнению, высока вероятность их плавного роста во втором квартале 2023 года.
Начальник управления продуктовой политики департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексей Бессонов также не ожидает в ближайшее время снижения ставок: «Изменение ставок будет зависеть от депозитного и облигационного рынков. В случае, если ставки по вкладам будут подниматься, последует и рост кредитных ставок. Ожидаем колебание в пределах 1—2%.» По его прогнозу, в долгосрочной перспективе дальнейшее развитие рынка автокредитов будет зависеть от геополитической ситуации в стране и в мире. Возможен определенный рост спроса, в том числе за счет выхода на рынок новых китайских марок.
В целом, эксперты позитивно смотрят на перспективы рынка автокредитов. По оценке Владимира Высоцкого, к концу года доля заемных средств в сегменте может составить около 45%. Таким образом, почти каждое второе новое т/с в РФ будет, как в довоенные времена, продано с привлечением заемных средств. Из неприятных трендов выделим два.
…и не очень
Во-первых, ассортимент в автосалонах и на авторынках остается скудным. Из-за острого голода на новые машины многие автолюбители переключили свое внимание на вторичный рынок, на котором свои специфические «болячки» — хронический дефицит запчастей и повышенные процентные ставки по кредитам на покупку автомобилей с пробегом. Зато цены на поддержанные авто не так кусаются.
Доля кредитования на покупку подержанных авто продолжает расти. В целом, тут банки придерживаются консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают автокредиты тем из них, у кого значение Персонального кредитного рейтинга находится на высоком уровне, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Во-вторых, на рынке автокредитования ухудшается конкуренция. Многие западные автопроизводители, имеющие в РФ кэптивные банки, помахали рукой россиянам. Из-за минимальной стоимости фондирования от материнских банков и субсидий автоконцернов они предлагали покупателям минимальные ставки по автозаймам. Теперь такого нет. По оценке Frank RG, в 2021 году (т. е. до начала СВО) доля банков, принадлежащим западным автомобильным корпорациям, в общем портфеле автокредитов составляла 25%. Очевидно, что в текущих условиях она будет неуклонно падать.
Полезные советы
Алексей Бессонов рекомендует в первую очередь определиться с автомобилем. После этого следует присмотреться, какие специальные условия у банков действуют для данной марки/модели. Не секрет, что автопроизводители рынка новых автомобилей определяют круг кредитных организаций, которые представляют совместные финансовые программы. Как правило, в этих программах действуют лучшие условия рынка.
В выборе кредитного продукта действуют стандартные правила: чем выше первоначальный взнос за автомобиль, тем как правило, ниже процентная ставка, — отметил эксперт. По его словам, длинные сроки кредита позволяют снизить нагрузку на платежи с сохранением возможности досрочного погашения автокредита:
– Просите распечатывать несколько графиков погашений с разными вариантами кредитных продуктов. Сравнивайте не только процентные ставки по кредитам, но и ежемесячные платежи и переплату. Не забудьте изучить неценовые параметры — удобство платежей, онлайн обслуживание, наличие офисов в вашем городе и т. д., — добавил Бессонов
Сергей Литвиненко советует при выборе автокредита обратить особое внимание на размер ежемесячного платежа и сервис. Платеж отражает весь комплекс условий банка, а также позволяет спланировать свои расходы. Учитывая текущий уровень неопределенности, целесообразно выбирать банки и продукты, предлагающие длинные сроки кредита, чтобы сделать платеж комфортным.