Дайте два: ставки по автокредитам упали ниже плинтуса

В начале этого года на рынке банковских автозаймов царило непривычное оживление. По оценке вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, в минувшем январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей как минимум 75 млрд. рублей, что на 6% превышает итоги декабря 2022 года. Около 60% в структуре продаж заняли транспортные средства из РФ и КНР. Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн. руб., за год снизившись на 18%.

Как пояснил порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор Совкомбанка Артем Языков, основным драйвером увеличения выдачи автокредитов и продажи новых автомобилей в январе 2023 года стало возобновление госпрограммы субсидирования первоначального взноса при покупке авто.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ

Помимо этого на впечатляющие результаты повлияли еще два фактора — увеличился выбор т/с (как вследствие выхода новых марок на рынок, прежде всего из Китая, так и параллельного импорта), а также ожидаемый рост цен на авто, — отметил в беседе с нашим корреспондентом руководитель дирекции развития автокредитования «Альфа-Банка» Сергей Литвиненко. Из новых трендов он выделил растущий объем продаж электромобилей, в том числе российских брендов Evolute и «Москвич». «Росбанк Авто» начал продажи электроавтомобилей китайского бренда Skywell. Напомним, при покупке «электричек» скидка во всех регионах РФ составляет 25%, но не более 625 тыс. руб.