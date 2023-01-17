Остановка по требованию: способна ли затормозить на льду бюджетная «липучка»

Во-первых, освободившиеся ниши заняли производители из Поднебесной. И хотя качество у большинства покрышек «мэйд ин Чайна» оставляет желать лучшего (как свидетельствуют отзывы автомобилистов, не всякое колесо доживает до конца сезона), но это в любом случае лучше, чем ничего.

Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов и отечественных шинников, некоторые из которых по части технологий и качества продукции уже давно не уступают тем же японцам или финнам. Да, в марте-апреле прошлого года были сложности с поставкой импортных компонентов из-за введения санкций, и паникеры язвительно предрекали возвращение в советское прошлое, когда старые покрышки вулканизировали или «болгаркой» углубляли изношенный протектор. Однако из этой непростой ситуации российские производители нашли выход и сейчас отечественные шины выпускаются с утроенной силой.

Ну и в-третьих, не забываем про параллельный импорт. Да, стоимость комплекта покрышек, например, в «двадцать втором» радиусе в голове не укладывается (шутка ли 250 000—270 000 рублей за четыре баллона без дисков), но в любом случае за ваши деньги доступны любые хотелки.