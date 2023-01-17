Остановка по требованию: способна ли затормозить на льду бюджетная «липучка»

Во-первых, освободившиеся ниши заняли производители из Поднебесной. И хотя качество у большинства покрышек «мэйд ин Чайна» оставляет желать лучшего (как свидетельствуют отзывы автомобилистов, не всякое колесо доживает до конца сезона), но это в любом случае лучше, чем ничего.
Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов и отечественных шинников, некоторые из которых по части технологий и качества продукции уже давно не уступают тем же японцам или финнам. Да, в марте-апреле прошлого года были сложности с поставкой импортных компонентов из-за введения санкций, и паникеры язвительно предрекали возвращение в советское прошлое, когда старые покрышки вулканизировали или «болгаркой» углубляли изношенный протектор. Однако из этой непростой ситуации российские производители нашли выход и сейчас отечественные шины выпускаются с утроенной силой.
Ну и в-третьих, не забываем про параллельный импорт. Да, стоимость комплекта покрышек, например, в «двадцать втором» радиусе в голове не укладывается (шутка ли 250 000—270 000 рублей за четыре баллона без дисков), но в любом случае за ваши деньги доступны любые хотелки.
«Художества», которые любят не все
Как показывает статистика продаж, в этом сезоне безоговорочный лидер ритейла — отечественная резина. Оно и не мудрено, ведь на фоне запредельно высоких цен на импорт, сочетание цены и более чем достойного (в отличии от того же Китая) качества российских шин стало залогом их успеха. Вместе с тем, червячок сомнений все же точит и дабы убедиться, что бюджетная российская «липучка» заслуживает внимания, мы взяли на тест одни из самых недорогих зимних покрышек Cordiant Winter Drive 2 в наиболее популярной размерности 185/65R15.
Это резина с симметричным направленным рисунком протектора. Хотя надо признать, далеко не все автомобилисты любят такие «художества» на колесе. Дело в том, что шины с симметричным направленным рисунком считаются более шумными на сухом асфальте, нежели их асимметричные собратья. Кроме того, существует мнение, будто бы на грунте или неровной асфальтированной дороге, испещренной колдобинами, симметричная направленная шина проигрывает своему «антиподу» по части курсовой устойчивости машины.
Соблюдайте тишину!
На самом деле подобные факты о направленных симметричных шинах стали, с развитием современных технологий и компьютерного моделирования покрышек совершенно не актуальны. К примеру, Cordiant Winter Drive 2 имеет маркировку 69 dB (децибел), что считается нормой шумности даже для летней ненаправленной резины. Для большего понимания напомним, что опасным для здоровья звуком считается 75 dB и выше. Ну а в целом на рынке 99% продаваемых автопокрышек имеют шумность в диапазоне от 67 до 73 децибел.
Да и в целом, уж если положить руку на сердце, шумность шин, на которую так часто обращают внимание водители при выборе резины — не более чем маркетинговый ход производителей, ведь на слух для человеческого уха, что 65 dB что 70 dB, издаваемых покрышкой в процессе движения, звучать будут примерно одинаково. А на уровень аудиального комфорта скорее влияет шумоизоляция автомобиля и качество дорожного полотна, нежели протектор «обуви».
От себя лично добавлю, что после установки Cordiant Winter Drive 2 непосредственно на автомобиль, желания сделать магнитолу погромче не возникло. Шелестит как и любая другая зимняя «липучка» — ни громче, ни тише.
Стабильность при любых температурах
Про снижение управляемости авто на плохих дорогах из-за установки симметричных направленных шин тоже не соглашусь. Нет, если, конечно, вы раллийный гонщик и на пересеченной местности запросто кладете стрелку спидометра, то разницу в курсовой устойчивости направленной и ненаправленной шины почувствуете. А на бытовом уровне, поверьте, разговор на эту тему и выеденного яйца не стоит.
Тем более, что при создании шин Cordiant Winter Drive 2 инженеры и химики компании ориентировались именно на эксплуатацию своей продукции в российских реалиях, где асфальт с дорог сходит вместе со снегом во время первой же оттепели, а разброс температур эксплуатации покрышек колеблется от −40 на севере страны, до +10 на юге.
На шиномонтаже мастер, который обувал Cordiant на диск, отметил, что у покрышки довольно жесткая боковина. И это на самом деле очень хорошо, ведь благодаря этому шина запросто сдюжит попадание на скорости в колдобину, а значит такая резина однозначно не покроется грыжами в первый же сезон эксплуатации. Кроме того, у испытуемых покрышек особо прочный брекер (эта часть шины находится между каркасом и протектором). Он имеет комбинированную конструкцию: два слоя высокопрочного металлокорда и защитный слой из текстильного корда со спиральной навивкой придают шине особую прочность, стойкость к проколам, а также повышенную эксплуатационную надежность.
А еще столичный «шиномонтажье» отметил, что в отличии от импорта, резина отечественной покрышки довольно упругая. И он абсолютно прав, ведь химики компании Cordiant разработали для своего продукта новую резиновую смесь, которая остается стабильной в широчайшем диапазоне температур. Благодаря уникальному составу резины, а так же насыщенному функциональными элементами протектору, шина изумительно показала себя и в 30-градусные морозы, когда приходилось оттормаживаться на голом льду, и в оттепель с лужами и слякотью, пришедшими на смену лютым холодам.
Треугольник, но не бермудский
Кстати, при осмотре покрышки обнаружил интересный элемент на центральной части рисунка протектора. Маленькие цифры 3 и 7, а справа от них вытянутый треугольник. Честно говоря, долго ломал голову, что это обозначает, но как оказалось — это индикатор износа.
По мере того, как будет «съедаться» протектор, сперва пропадет цифра 7 (к слову сказать, начальная глубина рисунка на Winter Drive 2 – 8,5 мм), а затем начнет постепенно исчезать треугольник. Напомним, что минимально допустимая остаточная глубина протектора для легковушек составляет 1,6 мм. Но для зимних шин, как показывает опыт эксплуатации, остаток в 3 мм уже можно считать критическим, особенно при езде по снегу.
Общие впечатления от шин Cordiant Winter Drive 2 остались максимально положительными. Прекрасно ведут себя на различных типах покрытия (сухой асфальт, наледь, снежная каша, лужи) вне зависимости от температуры окружающей среды; демонстрируют равноодинаковую мягкость (не дубеют на морозе и не размягчаются при плюсовых температурах), весьма уверенно гребут в рыхлом снегу.
И очень понравилась их стойкость к ямам, которые в этом сезоне с избытком появилось даже в Москве. Учитывая невысокую стоимость тестируемых шин, могу однозначно сказать, что конкурентов по цене и эксплуатационным свойствам у Cordiant Winter Drive 2 и близко нет.
Что же касается линейки типоразмеров, то сейчас производитель выпускает 29 наименований этих шин в радиусе от 13 до 18 дюймов. То есть и владелец LADA, и обладатель импортного «паркетника» запросто найдет обувь по своему размеру.