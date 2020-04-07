Почему больше не нужно заезжать на мойку, сервис или АЗС для проверки давления в шинах

Автопроизводители уже давно догадались, что владельцы представительских машин не горят желанием тратить свои драгоценные секунды на замер давления в шинах. Так появились датчики давления: сначала эта опция стала доступно на легендарном 140-м S-klasse «Мерседеса», а потом растеклась и по более доступным маркам и моделям. Сегодня датчики давления в шинах встречаются уже повсеместно.

Правда, есть определенные тонкости в их использовании, которые известны далеко не всем водителям: например, шиномонтаж должен быть бережным и аккуратным, иначе придется не только заплатить за новый датчик, но и за то, чтобы официальный дилер «прописал» его в «черном ящике» автомобиля. С заменой шин по сезону тоже периодически возникает чехарда: два комплекта резины на дисках автоматически ведут в техцентр, ибо мозг автомобиля способен воспринимать только четыре датчика давления плюс один, что на запасном колесе. Не очень-то удобно, будем откровенны.

Да и сама штатная опция зачастую работает посредственно: иногда нещадно врет, а иногда просто констатирует факт — одно из колес спущено. Какое именно и насколько критично, система знать не дает. Но все вышеописанное относится исключительно к свежим авто иностранного производства. Так что мусолить тему неполноценной работы датчиков давления в шинах могут себе позволить только относительно обеспеченные автовладельцы. А как быть всем остальным?