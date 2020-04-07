Почему больше не нужно заезжать на мойку, сервис или АЗС для проверки давления в шинах

Автопроизводители уже давно догадались, что владельцы представительских машин не горят желанием тратить свои драгоценные секунды на замер давления в шинах. Так появились датчики давления: сначала эта опция стала доступно на легендарном 140-м S-klasse «Мерседеса», а потом растеклась и по более доступным маркам и моделям. Сегодня датчики давления в шинах встречаются уже повсеместно.
Правда, есть определенные тонкости в их использовании, которые известны далеко не всем водителям: например, шиномонтаж должен быть бережным и аккуратным, иначе придется не только заплатить за новый датчик, но и за то, чтобы официальный дилер «прописал» его в «черном ящике» автомобиля. С заменой шин по сезону тоже периодически возникает чехарда: два комплекта резины на дисках автоматически ведут в техцентр, ибо мозг автомобиля способен воспринимать только четыре датчика давления плюс один, что на запасном колесе. Не очень-то удобно, будем откровенны.
Да и сама штатная опция зачастую работает посредственно: иногда нещадно врет, а иногда просто констатирует факт — одно из колес спущено. Какое именно и насколько критично, система знать не дает. Но все вышеописанное относится исключительно к свежим авто иностранного производства. Так что мусолить тему неполноценной работы датчиков давления в шинах могут себе позволить только относительно обеспеченные автовладельцы. А как быть всем остальным?
Как ни странно, абсолютно любой обладатель автомобиля — будь –то ВАЗ 2101 или новенькая KIA — может всего за 2000 рублей обладать еще и датчиками давления в шинах: на всем известной барахолке они продаются, да и «прошивать» и «адаптировать» их не нужно. Более того, они вообще не требуют наличия бортового компьютера, потому что передача данных идет непосредственно на смартфон владельца. Определенную преференцию получат пользователи гаджетов на Android — комплекс для них обойдется ощутимо дешевле.
Итак, теперь о вариациях: для ленивых наши соседи разработали датчики, представляющие собой просто крышку на ниппель. Они считывают информацию через определенный промежуток времени и передают ее на смартфон. Ознакомиться с полученными сведениями можно через бесплатное приложение. Установка такого гаджета займет примерно 30 секунд, но качество работы оставляют желать лучшего. Да, они дешевле и проще, но выполнены из пластика, быстро деформируются и прикипают к металлу, поэтому с подкачкой колеса могут возникнуть определенные сложности.
Другое дело — классические «лепестки», которые устанавливаются внутрь баллона и оснащены собственным ниппелем. Аналогичным устройством, например, по умолчанию с завода оснащаются Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Установить их можно только, разбортировав колесо, но они прослужат не менее пяти лет — пока не сядут батарейки — и позволят точно узнать какое именно колесо «дало слабину». Удобно, быстро и, главное, дешево — 2600 рублей за комплект.
Современные гаджеты и опции стали доступными для каждого автомобиля и каждого же автовладельца. Нужно только уделить 60 минут времени на выбор надежного поставщика. И, конечно, прочитать инструкцию, ведь иначе придется повторить заказ. Выполнив эти скромные и простые предписания, владелец «Жигуля» получит в свое пользования опции, которые ранее были доступны только хозяевам «шестисотых».