Как не «ослепнуть» за рулем авто во время сильного ливня

Не секрет, что последнее десятилетие во многих странах мира отметилось различными климатическими катаклизмами. Значительная их доля приходится на мощные ливневые дожди, нередко приводящие к полному транспортному коллапсу, наводнениям и, что иногда случается, к человеческим жертвам.

К сожалению, наша страна с ее обширной территорией в этом смысле не является исключением, поэтому едва ли не еженедельно в региональных погодных сводках можно слышать предупреждения о возможных грозах или штормовых погодных условиях, сопровождающихся мощными осадками. И уж если подобное случается, то тут сложнее всего приходится автомобилистам, находящимся за рулем, особенно при движении по городским улицам.

Дорожная ливневка во многих российских населенных пунктах попросту не справляется с «наводнением» в сильный дождь, поэтому отдельные участки улиц машинам фактически приходится преодолевать вброд, причем сквозь фонтаны грязных брызг, обильно заливающих лобовое стекло.