Как не «ослепнуть» за рулем авто во время сильного ливня

Не секрет, что последнее десятилетие во многих странах мира отметилось различными климатическими катаклизмами. Значительная их доля приходится на мощные ливневые дожди, нередко приводящие к полному транспортному коллапсу, наводнениям и, что иногда случается, к человеческим жертвам.
К сожалению, наша страна с ее обширной территорией в этом смысле не является исключением, поэтому едва ли не еженедельно в региональных погодных сводках можно слышать предупреждения о возможных грозах или штормовых погодных условиях, сопровождающихся мощными осадками. И уж если подобное случается, то тут сложнее всего приходится автомобилистам, находящимся за рулем, особенно при движении по городским улицам.
Дорожная ливневка во многих российских населенных пунктах попросту не справляется с «наводнением» в сильный дождь, поэтому отдельные участки улиц машинам фактически приходится преодолевать вброд, причем сквозь фонтаны грязных брызг, обильно заливающих лобовое стекло.
Вряд ли стоит говорить, что в таких сложных дорожных условиях резко возрастает риск попасть в ДТП, в первую очередь из-за внезапной потери видимости при попадании грязной воды на ветровое стекло. Как показывает личный опыт, иногда даже «скоростная» работа «дворников» не спасает от водяной пленки, покрывающей стекло, так как в сильный дождь она попросту не успевает «разойтись» по его поверхности.
Однако избежать подобных кризисных ситуаций все же можно, если заранее подготовить «ветровик» к погодным невзгодам. Многие автолюбители наверняка уже слышали о таких средствах автокосметики, как «антидождь», предназначенных для превентивной обработки стекол, зеркал и фар автомобилей.
Сервисная практика и многочисленные отзывы водителей, опубликованные в интернете, свидетельствуют, что отмеченные препараты эффективно, часто даже без участия штатных стеклоочистителей, удаляют воду с поверхности стекла, тем самым улучшая обзорность и повышая безопасность движения во время ливня.
Основу каждого такого продукта составляют особые полимеры, активно воздействующие на влагу и препятствующие образованию плотной водяную пленки, которая, собственно говор, и ухудшает прозрачность стекла в слякотную погоду. Правда, автомобильный «антидождь», как и любой другой химический состав, обладает индивидуальными свойствами, которые следует изучить перед его применением.
Сегодня в продаже можно найти десятка два «антидождевых» препаратов, представленных как иностранными, так и отечественными брендами, и у каждого есть свои особенности, влияющие на эксплуатационные возможности конкретного препарата. Тесты, которые проводили эксперты портала «АвтоВзгляда» с коллегами из портала «АвтоПарад», показывают, что среди этой категории автокосметики нередко встречаются образцы с малым сроком действия, эффективность которых резко падает уже после первого дождя.
После чего надо снова повторять защитную обработку. Кроме того, часто попадается автохимия, оставляющая после нанесения на ветровое стекло блики и разводы, существенно снижающие видимость в темное время суток, особенно в свете фар встречных машин.
Все отмеченные выше нюансы применения «антидождя» были полностью учтены при разработке нового отечественного спрея Rain Repellent, недавно поступившего в продажу под брендом Ruseff. Этот состав обеспечивает ветровому стеклу ярко выраженный гидрофобный эффект, препятствующий удержанию влаги на его поверхности и уменьшающий прилипание маслянистой или дорожной грязи. Кстати, новинка разработана с учетом всех климатических условий России, поэтому одинаково эффективно работает как северных, таки южных регионах страны.
Важно отметить, что после обработки «антидождевым» спреем от Ruseff, на стекле не остается разводов и бликов, обычно ограничивающих видимость при ярком солнце или в темное время суток в свете фар встречного транспорта. В состав новинки входят специальные полимеры, отдушка и различные функциональные добавки, поэтому, обеспечивая высокий гидрофобный эффект, препарат обладает нейтральным показателем рН, что делает его безопасным для кузовного покрытия, а также деталей из резины, металла и пластика.