Пять главных ошибок водителя при езде в дождь

Многие водители в холодный период, в целях экономии, отключают в своих автомобилях кондиционеры. И их можно понять — на улице лютый холод, и дополнительно охлаждать салон смысла нет. Если бы не одно «но»…

Не экономить на кондиционере

Климатическая установка или кондиционер служат не только для того, чтобы создавать комфортный климат в салоне автомобиля в жару или холод, но и для того, чтобы «сушить воздух». Помимо того, что в дождь видимость и так существенно снижается, окна в автомобилях, где отключен кондиционер от повышенной влажности воздуха начинают активно запотевать. В этой ситуации профи сразу вспоминают про «кондей». А вот водители с малым стажем прежде чем вспомнят, в чем причина их внезапной слепоты на дороге, могут угодить в неприятности. Поэтому возьмите себе за правило: зимой и в дождливые периоды пользоваться кондиционером. Просто прибавьте тепла, но сам кондиционер не выключайте. Можно еще обработать изнутри стекла специальными составами, предотвращающими запотевание. Либо открывайте окна.

Не дави на газ

Лето, каким бы оно ни было, расслабляет водителей. Многие считают, что асфальт многое прощает. Что ж, где-то они правы. Но только не мокрый асфальт. Поэтому, при движении в дождь по городу или по трассе, скорость лучше снизить. Также избегайте активного руления и торможения.