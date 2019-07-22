Пять главных ошибок водителя при езде в дождь

Лето в этом году не задалось. Июль — самый, по идее, жаркий месяц в году — выдался холодным и дождливым, благодаря чему число аварий на дорогах заметно выросло. Что случилось? Водители расслабились за теплый май и июнь, и совсем разучились управлять автомобилем в ненастную погоду? Значит, самое время напомнить о банальных ошибках, которые приводят к тяжелым последствиям.
Многие водители в холодный период, в целях экономии, отключают в своих автомобилях кондиционеры. И их можно понять — на улице лютый холод, и дополнительно охлаждать салон смысла нет. Если бы не одно «но»…
Не экономить на кондиционере
Климатическая установка или кондиционер служат не только для того, чтобы создавать комфортный климат в салоне автомобиля в жару или холод, но и для того, чтобы «сушить воздух». Помимо того, что в дождь видимость и так существенно снижается, окна в автомобилях, где отключен кондиционер от повышенной влажности воздуха начинают активно запотевать. В этой ситуации профи сразу вспоминают про «кондей». А вот водители с малым стажем прежде чем вспомнят, в чем причина их внезапной слепоты на дороге, могут угодить в неприятности. Поэтому возьмите себе за правило: зимой и в дождливые периоды пользоваться кондиционером. Просто прибавьте тепла, но сам кондиционер не выключайте. Можно еще обработать изнутри стекла специальными составами, предотвращающими запотевание. Либо открывайте окна.
Не дави на газ
Лето, каким бы оно ни было, расслабляет водителей. Многие считают, что асфальт многое прощает. Что ж, где-то они правы. Но только не мокрый асфальт. Поэтому, при движении в дождь по городу или по трассе, скорость лучше снизить. Также избегайте активного руления и торможения.
Даже если у вас хорошая летняя резина или даже «всесезонка», это совершенно не отменяет того, что сцепление колес с мокрым асфальтом существенно ниже, чем в сухую погоду. И увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Вашего тормозного пути, если ехать вплотную, случись чего, может и не хватить.
Лужи беды
По лужам весло только бегать, а вот проезжать по ним на автомобиле может быть весьма опасно. И тому есть веские причины. Во-первых, у всех шин, попадающих на скорости в лужу, какими бы они крутыми не считались, возникает эффект аквапланирования. Иными словами, водяная пленка между шиной и дорогой не успевает эвакуироваться через водоотводные канавки в шинах, в результате чего шина теряет сцепление с асфальтом и становится неуправляемой.
А во-вторых, при проезде луж вода активно попадает на тормозные механизмы, которые на время перестают срабатывать. Иначе говоря, чтобы остановить автомобиль, придется несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы влага с колодок и тормозного диска испарилась. А это драгоценное время.
Если шины новые, то, при правильно выбранном скоростном режиме в ненастную погоду, они, гарантированно справятся с излишками влаги, уводя ее от пятна контакта шины с асфальтом. Но если резина изношена и от протектора ничего не осталось, то такие покрышки уже не сработают правильно. А о последствиях, к которым может привести изношенный протектор, говорить излишне.
Осторожно, пешеходы
Чтобы не намокнуть под дождем, пешеходы используют всевозможные средства защиты: зонтики, дождевики, пакеты, пленку. И к тому же,начинают сильно спешить. И водители должны учитывать эти факторы, когда едут по городу. Дело в том, что все эти зонтики, капюшоны и спешка снижают внимательность и, главное, видимость пешехода. В итоге люди внезапно выбегают на проезжую часть, становясь реальной опасностью не только для самого себя, но и для других участников движения.